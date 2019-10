Sánchez avisa al Parlament de las consecuencias de un nuevo pulso: "El que rebase la ley encontrará al Estado"

Publicada el 22/10/2019 a las 21:23 Actualizada el 22/10/2019 a las 21:52

La deslealtad de la oposición

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha advertido este martes a la mayoría independentista del Parlament de lasal Tribunal Constitucional aprobando resoluciones que incidan en elementos ya anulados por la corte respecto del ejercicio del derecho de autodeterminación. "Cualquier persona que sobrepase la frontera de la ley", ha avisado, remarcando que esa regla "vale para todos, sea quien sea y se viva donde se viva".En un mitin en Cádiz, Sánchez ha señalado que el independentismo "por experiencia sabe que las provocaciones en el mejor de los casos no sirven para nada" y en el peor de los casos lo que hacen esy al conjunto de la sociedad catalana".Ésta ha sido la reacción del presidente tras conocer que los grupos de JxCat, ERC y la CUP han registrado este martes en el Parlament unaen la que consta un apartado por el que piden que la Cámara reitere poder debatir sobre la autodeterminación en los plenos.El jefe del Ejecutivo también ha ironizado con la insistencia del president de la Generalitat catalana, Quim Torra,"Como anda llamándome todos los días, le digo a Torra que antes de llamarme a mí haga una llamada a la convivencia, al fin de la violencia" y a la defensa de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Sánchez ha censurado la petición de Torra de abrir una comisión de investigación en el Parlament sobre la actuación policial en los disturbios porque demuestra, a su juicio, "que. Y es que para Sánchez, la semana pasada no hubo enfrentamientos entre los violentos y la policía, sino un "ataque" de una parte de los independentistas violentos a la sociedad catalana, a la que han defendido los Mossos, la Policía y la Guardia Civil. El dirigente socialista también ha advertido a Torra de que para hablar hay que escuchar y él tiene que escuchar en primer lugar a la "mitad de catalanes que no quieren la independencia".Como hiciese horas antes en otro acto en Huelva, Sánchez ha defendido que su Gobierno está haciendo lo que hay que hacer en Cataluña, si bien se ha quejado de quepor la actitud de la oposición, cuyo compromiso con la lealtad que le trasladaron todos en sus últimos contactos en Moncloa duró "lo que tardaron en salir por la puerta".Claro que Sánchez prefiere que los partidos de derecha no le echen ni una mano escuchando la: desde el estado de excepción por el que aboga Vox a la comparación que ha hecho Casado del régimen penitenciario español con el de una dictadura o un narcoestado o la determinación de Albert Rivera de ser presidente del Gobierno para mandar a la cárcel a los que intenten romper España.En opinión de Sánchez, "se frotan las manos Puigdemont y Torra" si llegan a, esos que "hablan mucho de España" pero "qué poco hacen por España" y que "confunden patria con patrimonio que se llevan a paraísos fiscales".Como viene subrayando en esta precampaña, Sánchez también ha prometido que él gestionaría de manera diferente al PP un "enfriamiento de la economía" y, al tiempo que ha presumido de equipo económico riguroso con ministras como Nadia Calviño o María Jesús Montero, frente al PP y a Ciudadanos que no tienen a nadie.Eso sí, Sánchez ha pedido un esfuerzo el 10 de noviembre para quey nadie se fíe de lo que dicen las encuestas, que sitúan todas al PSOE como primera fuerza pero sin una mayoría clara para gobernar.