Sánchez vaticina que Susana Díaz "volverá a ser presidenta" de la Junta "muy pronto" y que le "echará una mano"

Publicada el 22/10/2019 a las 17:42 Actualizada el 22/10/2019 a las 18:04

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha vaticinado este martes que la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz , volverá a ser "muy pronto" presidenta de la Junta y queEn un acto en el Gran Teatro de Huelva al que ha tenido acceso Europa Press, con colectivos sociales, vecinales y deportivos, acompañado por la propia Susana Díaz; la cabeza de lista socialista al Congreso por la provincia, María Luisa Faneca, y el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, Sánchez se ha referido, durante su intervención, a Díaz de manera espontánea como presidenta yy que le "echará una mano" para que vuelva a serlo.En este sentido, ha remarcado que si "el 28 de abril los españoles tenían razones para ir a votar, el próximo" y ha recordado que el pasado 28 de abril "la pregunta que había que plantearse y responder con el voto era si queríamos una España que avanzara o que retrocediera 40 años atrás, y ahora tenemos que responder si queremos avanzar o que España continúe bloqueada"."Si queremos bloquear, hay muchas siglas a la izquierda y a la derecha, pero si queremos avanzar el PSOE es la única opción política que, ha subrayado Pedro Sánchez, refiriéndose también a la situación de Andalucía.Al respecto, ha recordado que Susana Díaz ganó las elecciones el pasado mes de diciembre peroy hoy, ha añadido, como "consecuencia de la desmovilización, tenemos cuatro años de gobierno de la derecha y sus tres siglas al frente del Gobierno andaluz"."Yo no quiero eso para España", ha remarcado Sánchez, quien se ha mostrado "convencido" de que muchos andaluces "tampoco. No lo necesita Andalucía, ni Cataluña ni España", motivo por el que ha instado a los ciudadanos a movilizarse y a ser "muy conscientes de que", lo que significará "un gran triunfo del PSOE".Por último, refiriéndose también a Andalucía, ha subrayado su apuesta por el equilibrio territorial y por su lucha por la repoblación de este país, "en lo quey esta comunidad, ha añadido, "es una de las que está peor financiada en cuanto a políticas públicas y en todo lo que tiene que ver con la cohesión, que caracteriza y define al PSOE como proyecto político".Por eso, ha dejado claro que "Andalucía, con un gobierno socialista en Madrid,y necesita para desarrollar todas sus oportunidades y todo su potencial" pero ha subrayado que "hoy las urnas están vacías. Tenemos el mismo número de votos que el resto de partidos: cero", por lo que ha pedido a los ciudadanos que vayan a votar y que no den "por hecho que vamos a ganar las elecciones".