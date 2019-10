Publicada el 23/10/2019 a las 10:52 Actualizada el 23/10/2019 a las 11:29

Expediente

El profesor de la Universidade de Santiago (USC) Luciano Méndez ha sidopor haber hecho referencia en una clase al escote de una alumna como en la anterior ocasión en la que había sido sancionado por los mismos hechos.Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la USC, que han explicado que el rector de la USC, Antonio López, ha acordado la suspensión de funciones de este profesor queAl mismo tiempo se ha iniciado un expediente sancionador en relación a los hechos denunciados por una alumna de Luciano Méndez. En caso de ser sancionado, sería la segunda ocasión ya quede otra estudiante.Según recoge La Voz de Galicia , esta vez el profesor insistió a la estudiante que no podía estar con ese escote en la universidad; cuando sus compañeros comenzaron a defenderla, Méndez señaló quey afirmó que "prácticamente se le ven los pezones". La joven abandonó el aula, seguida del resto de estudiantes, que se unieron a ella en señal de protesta, menos uno.Luciano Méndez, conocido además por una serie de vídeos colgados en redes sociales en los que, fue detenido el pasado mes de mayo por un supuesto delito de violencia machista.En junio del año pasado, Luciano Méndez había sido arrestado después deen un altercado en relación con el vehículo del profesor, cuando un policía le fue a advertir de que no se podía aparcar en la zona de la comisaría y que los mandos a distancia de los vehículos no funcionan por el inhibidor.Entonces, Méndez Naya fue detenido por la Policía Nacional por lostras agredir a dos agentes de este cuerpo policial, que resultaron heridos.En su día, además, la USC abrió un expediente informativo a Luciano Méndez Naya, quien, por su parte,en vídeos colgados en redes sociales.El expediente informativo abierto por la USC fue remitido a Fiscalía para averiguar si de sus declaraciones podían derivarse actuaciones penales. No obstante,, ya que las consideraciones fueron hechas en un marco privado.Sin embargo, ya ha sido sancionado anteriormente conde una alumna en clase, hechos similares a los denunciados esta semana por otra estudiante.