El EKO de Carabanchel: un espacio que "construye barrio"

La Invisible: el palacio sui generis

Txantxarreka Gaztetxea: un espacio alternativo de ocio y lucha social

CSC Luis Buñuel: el instituto de "democracia profunda"

Tras el 15 de marzo de 2011 , el movimiento social emplazado en Sol (Madrid) se fue trasladando del centro a la periferia. Algunas actividades, dando lugar a formas de política no convencionales: entre ellas los espacios autogestionados que desempeñan funciones sociales, culturales y políticas participativas. Muchos de estos espacios, como el simbólico espacio madrileño situado junto al Paseo del Prado, La Ingobernable que el pasado 29 de agosto recibió la notificación de desalojo por parte del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida.Aunque este tipo de movimientosy en algunos lugares ha permanecido esa "cultura" prácticamente intacta hasta nuestros días,pero, con el resurgir de las luchas sociales con el espíritu del 15M se han rescatado estos movimientos ciudadanos."No solamente en el centro pueden existir centros sociales de referencia.En economías más limitadas comprarse un abono para ir y venir del centro para cualquier curso o taller es complicado. ¿Por qué no tenerlo al lado de tu casa? En tu barrio. Nosotros usamos mucho el término, potenciar el barrio para no depender del centro", afirma uno de los portavoces del EKO.En el espacio sociocultural liberado autogestionado EKO delse desarrollan diversas actividades como teatro, música, tai chí, clases de apoyo escolar… Forman parte dos grupos de consumo, la Asamblea Libertaria de Aluche y Carabanchel, 15M, el Grupo de Vivienda de Carabanchel, Horda Feminista o el Grupo de autodefensa laboral (ADELA), entre otros. Llegando a sumar hasta 15 grupos de distinta índole, repercusión, fines y temáticas.Todas estas actividades, políticas, sociales y culturales, responden a un mismo fin. mEstos grupos no son estancos, sino que colaboran entre ellos. "La colaboración entre grupos es esencial y es el espíritu de un espacio social cultural okupado como este –afirma un miembro del espacio–, la intención es coordinarnos en el trabajo, cuando hay que apoyar una iniciativa en el barrio sea social, política o cultural estamos comunicados"., destacan desde el EKO."Nace a partir del 15M –nos cuentan desde el espacio–, en verano. Se crean comisiones y se alarga hasta invierno. Llega el frío y la lluvia a un barrio donde hay infinidad de edificios cerrados y especulando con ellos.".LaTras rehabilitarlo, ya que llevaba abandonado 14 años, abrió sus puertas a principios de 2012. "Una de las cuestiones esenciales es que esto era para el barrio", subrayan desde el EKO.Los. Este mismo año mediante un crowdfunding bajo el lema #LuzparaelEKO reunieron 15.400 euros para la. En cuanto al, ya que disponen de seis depósitos de 1.000 litros, que aunque no es potable, para las labores de limpieza y los baños es suficiente. Como nos recuerda uno de los integrantes del EKO: "Como es un centro social, no es un espacio okupado donde vive gente, la demanda de agua y energía no es abismal". Esto hace que este inmueble se abastezcaAunque desde EKO reconocen que, también colaboran con otras de carácter global. Como por ejemplo lascon la columna que llegaba desde Extremadura, Alfon libertad ' o con los"se han hecho multitud de cosas. Desde conciertos para recaudar fondos o utilizar el EKO como almacén para recoger alimentos y víveres para mandar a campos de refugiados en Grecia".Carabanchel, como la mayoría de barrios, tienen una situación muy específica que. Lugares donde compartir conocimientos, desarrollar talentos, aprender nuevas facultades… "Aparte de la lucha política desempeñamos una función en el barrio", afirma un portavoz del espacio.La zona sur de Madrid, en la que está emplazada Carabanchel, es la más perjudicada por los desahucios. De manera que. "Gracias al grupo de vivienda todos los jueves a las 19.00 horas se exponen los casos y se analizan de forma individual o conjunta", explica uno de los miembros del EKO.Estede titularidad municipal se. "Era un momento en el que el centro de Málaga estaba abandonado. Sin espacios culturales y unos niveles de desigualdad social importantes.", declara uno de los miembros del centro. Los colectivos que tomaron este espacio partían desde diferentes ámbitos, desde la militancia política hasta el ámbito cultural o universitario, pero todos con un objetivo común: reivindicarlo para la ciudadanía.Tras elque no pudo llevarse a cabo por el movimiento ciudadano, se abrió uncon el Ayuntamiento de Málaga, presidido por Francisco de la Torre (PP), la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga. Este proceso finaliza con la firma de un protocolo de intenciones en 2011 si se cumplían una serie de condiciones se haría efectiva la cesión de forma revisable."Aunque se cumplieron todos los requisitos por parte de La Invisible −declaran desde el espacio−, así que ahora nos encontramos en una especie de limbo, en una cesión en precario". Al existir una firmas previas no se puede actuar tal y como si estuviera okupado, pero tampoco tiene la legalidad de una cesión.En. Esto conllevó otro avance más en las negociaciones. "El Ayuntamiento vuelve a la mesa de negociación cuando ve respuesta ciudadana y cuando el ambiente está tranquilo intenta desalojar", afirma un miembro de La Invisible.El, pero la aglomeración de más de un millar de manifestantes que terminó con la lectura de un manifiesto frente al Ayuntamiento consiguió paralizar de nuevo la expulsión. "Con la entrada de Ciudadanos, se inició un proceso mucho más duro por parte del Ayuntamiento", declara uno de los miembros, aunque reconoce que desde la última manifestación "no se han pronunciado".Dentro de La Invisible hay multitud de grupos como la PAH, asambleas feministas, Extinction Rebellion, pensionistas, Sindicato de Inquilinos, Fridays for Future… Pero lo que más destaca de este espacio es la cultura. Dentro de sus actividades, además de las comunes de estos espacios (danza, taller de lectura, teatro…), destaca el circo, contando con un Premio Nacional de Circo entre sus miembros."Tenemos un proyecto deque es sostenible", afirman desde La Invisible.Muchos son los personajes reconocidos del ámbito de la cultura que han pasado y defienden este espacio situado en. Entre ellos, la escritora(Premio Nacional de Poesía 2004), los actoreso el músico asturianoDesde este longevo espacioy, aunque si está marcado políticamente,. "La Invisible es un laboratorio de experimentación, es otra forma de relacionarse que se convierte en un modo de vida", declaran desde el espacio.Los espacios autogestionados en Euskadi tienen unay unaen comparación con otros territorios. Por este motivo suelen tener una mejor acogida por las Administraciones públicas y la ciudadanía.es un espacio ubicado en elde propiedad municipal. Tras un tiempo desocupado un grupo de jóvenes del barrio hicieron una petición formal al Ayuntamiento paraEste proyecto nace como una, por lo que la, incluso entre quienes no participan activamente. "El barrio ha ayudado cada vez que se les ha necesitado: en movilizaciones, en colectas de alimentos, ropa y dinero, prestándonos infraestructuras...", afirman desde el gaztetxe.A pesar de esta favorable recepción y sin ninguna amenaza explícita de desalojo, desde este espacio cuentan que ". Ofrecemos un espacio alternativo de ocio y de lucha social que, por supuesto,".En septiembre de 2017, varios padres y madres del Antiguo denunciaron que. Elde guardería. Txantxarreka decidió colaborar y se organizaron paramientras el colegio permaneciese cerrado. "En resumidas cuentas, hicimos todo tipo de actividades con los pequeños, que se lo pasaron en grande y sus padres y madres pudieron salir del apuro. Aquel fue un gran ejemplo de la, la cual sirva para que podamos ayudarnos los unos a los otros sin depender de terceros".Otro caso destacable es el del verano de 2018, cuandocomenzaron a llegar a Euskadi. La llegada de gente a partir de junio fue continua. "Las instituciones vascas y el ayuntamiento de Donostia, en particular,y garantizar una acogida digna a estas personas –nos cuentan desde el gaztetxe– en agosto la Harrera Sarea (red de acogida) de Donostia se puso en contacto con nosotras para ver si estábamos dispuestas a acoger a personas migrantes que estuvieran en situación de calle". Txantxarreka aceptó y acogió a veinte personas. A partir de ese momento se construyó una comunidad en torno al gaztetxe y han tenido oportunidad deEsteubicado en la Plaza Santo Domingo dese reconvirtió en el Centro Social Comunitario Luis BuñuelCon la llegada de esta movilización ciudadana se gesta una. "Al principio se hizo un diagnóstico de barrio participativo. Una de ellas fue lao un espacio de encuentros vecinales que no existían en el casco histórico", afirma una portavoz del espacio.Así nace el proyectoque será el germen de este centro social zaragozano. "A raíz de que laen estos foros fue cuando nos decidimos a presentar un proyecto a la Administración ", recuerda una de las colaboradoras del Luis Buñuel.Aunque ahora mismo se encuentrapor el Ayuntamiento de Zaragoza a los miembros del Luis Buñuel, esto no fue así en un principio, hasta el verano pasado se encontraban en una situación de alegalidad. Cuando se presentó el proyecto de cesión alAyuntamiento de Zaragoza liderado por el PSOE "la relación fue positiva, pero no fácil –admiten desde el espacio–. Aunque la acogida fue buena, fue más de palabra que de acto". Actualmente, la situación es diferente. Ely, como confirman desde el centro social, "no hemos conseguido reunirnos con ellos.". Se encuentran en un momento de incertidumbre, ya queEn el Centro Social Luis Buñuel se encuentran colectivos como la… Y se realizan actividades de toda índole: teatro para mujeres, arte como herramienta de transformación política, propuestas recibidas por las vecinas del barrio como sevillanas o gimnasia para mayores., afirman desde el Buñuel.Una particularidad de este centro social zaragozano es suque trata de buscar las necesidades que tiene el barrio del Gancho para ntentar subsanarlas y, subraya una de las portavoces del espacio.La importancia de este tipo de espacios ya sea en Zaragoza, Málaga, Donostia, Madrid… radica. La participación ciudadana es la base de todos ellos. Estas comunidades ofrecen. Como afirman desde el Luis Buñuel: