La Audiencia Nacional investiga a la "cúpula" de Tsunami como presunta responsable de las protestas violentas en Cataluña

Publicada el 25/10/2019 a las 20:02 Actualizada el 25/10/2019 a las 20:23

Mejora el policía herido y dan de alta a un herido ocular en las protestas

La causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el Equipo de Respuesta Táctica de lossigue ampliando líneas de investigación. Tras abrir una instrucción sobre la organizacióny pedir eldesde la que organizaban las manifestaciones contra la sentencia del procés, el juezque pudo estar detrás de la violencia en que acabaron esas protestas, según informa Europa Press.Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los investigadores han acotado la existencia de una estructuraen las calles por la que han resultado heridosy se han efectuado más dedurante la tercera semana del mes de octubre.Esta suerte de cúpula, de acuerdo a las fuentes consultadas, y funcionaría de forma similar a la kale borroka vasca: grupos pequeños, muy organizados y con un mando y unas estrategias evidentes, tal y como lo describió en una comparecencia pública el ministro del Interior,Los investigadores trabajan ahora en lade los miembros de esa cúpula y el control de sus movimientos, de acuerdo a las fuentes consultadas. Mientras, Tsunami Democrátic ha convocado más movilizaciones en torno a la convocatoria deel próximo 10 de noviembre y a la celebráció delprevisto ocho días más tarde.El propio ministro avanzó el pasado día 18 que el objetivo de las fuerzas policiales es no sólo identificar y detener a los que perpetran la violencia en las calles sinoque diseñan o azuzan la ejecución de este tipo de protestas "desde tiempo atrás". "Naturalmente está avanzado", añadió, para matizar no obstante que esta tarea requiere más tiempo.Señaló además en aquella comparecencia que se contempla que en Cataluña estén actuandoprocedentes de otros países europeos, ya que "siempre tienen predilección por hacer presencia física", como ocurrió en el último G7 en Biarritz. "Los dispositivos están acordados en base a esa circunstancia", comentó.Un total de siete personasdesde que el pasado 23 de septiembre fuesen detenidos por integrar los ERT e imputados por. Otros dos que fueron igualmente arrestados,y aún no han prestado declaración en la Audiencia Nacional, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.El secreto sumario de la causa en lo que respecta a la investigación de los ERT se ha levantado esta semana, si bien el resto de líneas de la investigación permanecen aún con carácter reservado.Un total depor lesiones sufridas en el marco de las protestas contra la sentencia del 1-O, entre las que hay un policía nacional ingresado en el Hospital de Sant Pau de Barcelona que, así como tres heridos que, y uno de ellos ha recibido el alta.Según datos de la Conselleria de Salud de la Generalitat, la tarde de este jueves siguenen el Sant Pau: el policía, que ha pasado de muy grave a menos grave, y dos heridos menos graves por lesiones oculares, después de que un tercero haya recibido elEn el hospital Vall d'Hebron de Barcelona, sigue ingresada, mientras que en el Josep Trueta de Girona, hay una persona ingresada menos grave.