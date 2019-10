Unidas Podemos quiere "que siga la fiesta" tras la exhumación y que se investigue la fortuna de los Franco

Publicada el 25/10/2019 a las 11:47 Actualizada el 25/10/2019 a las 12:03

"El segundo país con más desaparecidos"

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, ha pedido este viernes que después del traslado del dictador Francisco Franco "siga la fiesta" y el Gobiernodel dictador, que se devuelva el patrimonio expropiado a los republicanos y que se rastreeen el aparato del poder económico.En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, la número dos del partido espera que el Gobierno socialista no diga ahora que,, pero teme que esto sea así en caso de que los socialistas gobiernen tras el 10 de noviembre gracias a un pacto con el PP."Creo que lo que tiene que ocurrir es que esta fiesta no se quede en un solo día, sino que continúe. Querinda cuentas ante la justicia internacional, que el Gobierno ponga fondos y se comprometa para que se identifique a cada compatriota que está en, que se investigue dónde están los patrimonios expropiados a demócratas resultado de una guerra civil provocada por un golpe de Estado", ha explicado.A esto ha sumado que el Estado rastreeen el aparato de poder económico, y ha apostillado que muchos responsables de seguridad de empresas que cotizan en el Ibex 35 empezaron sus años trabajando al servicio demás tardío.Con estas medidas, Montero opina que el país se ajustaría a los estándares de internaciones de, y ha señalado que España es el segundo país del mundo, por detrás de Camboya, en número de desaparecidos.En este sentido, la candidata por Madrid a las generales ha recordado que si bien es motivo de alegría que se acabe con un homenaje de Estado a un dictador,dado que llega precisamente a una semana de que comience la campaña.Además, ha afeado a los socialistas queo hayan querido hacerlo. Con todo, subraya que es una victoria de las asociaciones de Memoria Histórica, por lo que cree que no es justo que el PSOE quiera ahora "apuntarse el tanto".