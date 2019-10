Publicada el 27/10/2019 a las 15:40 Actualizada el 27/10/2019 a las 16:25

Una vez exhumado Franco, los "desmemoriados" atacan con pintadas la Basílica de la Macarena donde reposan los restos de Queipo de Llano.

VOX ya dejó más que constatado que este caso no incumple la sectaria ley de "Desmemoria Histórica".@AndaluciaVox pic.twitter.com/ooKFldHM2R — Benito Morillo Alejo (@BMorilloVOX) 27 de octubre de 2019

Aproximadamente, según la Policía Nacional, han participado este domingo en Sevilla en la manifestación convocada por la Plataforma Gambogaz y apoyada por Adelante para, enterrado en la Basílica de la Macarena, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica , informa Europa Press.De esta manera, la referida plataforma, que reclama queha aprovechado el momento actual para reivindicar esta medida tras la exhumación de Francisco Franco el jueves, un acto al que han acudido su presidenta, Paqui Maqueda, así como la edil de Adelante Sevilla Sandra Heredia, la parlamentaria y portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, Ana Naranjo, y la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla de Unidas Podemos, María Márquez.Heredia ha aprovechado la convocatoria para exigir una "implicación de todas las administraciones públicas" porque. Así, ha considerado que "los restos de un asesino y genocida no pueden permanecer ni un día más en un lugar público y de culto". "Quienes llevan décadas trabajando por la memoria democrática de nuestra tierra no podrían entender que tras la exhumación de Franco no se dieran los pasos necesarios para exhumar los restos de una persona que", ha remarcado.Por su parte, la número uno de Unidas Podemos al Congreso ha explicado que el pueblo de Sevilla "no merece que en la Macarena esté enterrado un genocida, máximo responsable de la violencia fascista en Andalucía", y ha pedido que no sea invisible tanta "barbarie"., ha afeado, antes de subrayar que "la equidistancia que equipara a asesinos y víctimas".Antes de la concentración, en el muro del atrio del templo han aparecido unas pintadas. En un tuit, el diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía y portavoz en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, Benito Morillo, ha publicado una fotografía de las mismas, en las que se puede leer "La Macarena llora por un asesino a su vera". "Una vez exhumado Franco,", ha lamentado, antes de afirmar que "Vox ya dejó más que constatado que este caso no incumple la sectaria ley de 'Desmemoria Histórica'".Preguntados por esto, fuentes de la hermandad han desvinculado las pintadas de la concentración frente a la basílica. En declaraciones a Europa Press, las han calificado como, precisando que han sido la propia gente de la cofradía quienes han repintado el muro y borrado el texto. "No le hemos dado mayor importancia", han zanjado.La Policía Nacional ha concretado a Europa Press que la hermandad no ha presentado denuncia por esto hecho y, por tanto, no hay investigación abierta. Por otro lado, fuentes de Adelante Sevilla han manifestado su desconocimiento por estas pintadas y han apelado a la realización de. "No tenemos nada que ver", han afirmado.La concentración ha sido secundada por unas 300 personas, según los organizadores, y ha comenzado a las 11.30 horas, cuando los manifestantes han formado una especie de. Amenizado con una performance y megafonía portátil que emitía en unos momentos, el acto ha concluido sobre las 12.45 horas. A la vez que se llevaba a cabo esta movilización, la Hermandad de la Macarena ha celebrado en el interior de la basílica su función principal de instituto, que ha transcurrido con total normalidad, como han informado las propias fuentes de la cofradía.