El juicio por el crimen de Diana Quera primera hora de este lunes tras no poder conformar el jurado popular por falta de candidatos.Según ha informado el TSXG, a la jornada de este lunes estaban convocadas 21 personas de las 20 que exige la ley. Sin embargo,para no participar, por lo que el proceso ha quedado suspendido. La sesión se aplaza al 11 de noviembre.José Enrique Abuín Gey, alias, debía volver a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados para responder por uno de los crímenes más mediáticos de los ocurridos en los últimos años en Galicia, la desaparición y, por la que se enfrenta, como autor confeso y único acusado, a la pena de prisión permanente revisable.El proceso tenía que arrancar este 28 de octubre en los Juzgados de Fontiñas, aunque finalmente habrá que esperar unas semanas más. Comenzará, a la que se perdió la pista el 22 de agosto de 2016, cuando regresaba a su casa de veraneo caminando desde las fiestas de la localidad coruñesa de A Pobra. Tenía solo 18 años.Sus últimos mensajes, su teléfono móvil, desparecido en un primer momento y encontrado después en el mar en Taragoña, la reconstrucción de los últimos pasos o las declaraciones que tomaron los investigadores, sin embargo,con la joven.La falta de pistas con el paso del tiempo fue tan acuciante que ocho meses después, en abril de 2017, el juez instructor, Félix Isaac Anido,"por no existir indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada".Habría que esperar hasta finales de ese mismo año para que se produjesedel cuerpo de Diana y la detención del autor confeso de su muerte.Fue en los últimos días de diciembre de 2017, cuando una joven de la vecina localidad de Boiroy agresión sexual (por el que hoy en día está condenado El Chicle) y señaló a Enrique Abuín como el responsable.Los agentes, que ya lo habían tenido entre los principales sospechosos del caso Quer, lo detuvieron entonces y lo interrogaron hasta quey los llevó hasta el cadáver. El último día del año, el cuerpo de Diana Quer era recuperado de un pozo ubicado en el interior de una nave industrial abandonada en Asados, en Rianxo, próxima a la vivienda de los padres de su presunto asesino,de su desaparición.Desde la segunda semana de noviembre, Abuín Gey volverá a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por la agresión a una mujer. En esta caso, sin embargo, los cargos que se le imputan son todavía más graves, y pasan por los, por los que podría ser condenado a la pena máxima, prisión permanente revisable.El proceso arrancará con laque se encargará de analizar los hechos y emitir un veredicto sobre el crimen. Debido al aplazamiento, será el lunes 11 de noviembre.Al día siguiente, el 12 de noviembre, se prevé que empiecen las sesiones de este esperado juicio con la declaración del acusado, en una jornada en la que tambiénde Diana Quer.A continuación, se desarrollarán cuatro jornadas en las que, entre los que figuran familiares de Abuín Gey, conocidos de la víctima, feriantes, policías locales, buzos que participaron en la reconstrucción, agentes que revisaron grabaciones y pistas o vecinos.A partir del día 6 de noviembre debían sucederse las periciales, en las que declararán 40 expertos, pero el cambio en el calendario trasladará esta fase a finales de noviembre. Entre las pruebas que se analizarán está lacaptado por la cámara de una gasolinera, un informe de imputabilidad del acusado, un informe grafológico, el análisis del rastreo de los teléfonos móviles, o el análisis de huellas y restos biológicos en el vehículo de 'El Chicle'; además de los, que cerrarán las sesiones.En el auto de apertura del proceso, la Audiencia provincial estableció como hechos justiciables quedurante la madrugada del 22 de agosto de 2016cuando ésta se dirigía a su casa por el Paseo Areal, en A Pobra do Caramiñal.Tras interceptarla, narra, 'El Chicle' introdujo a Diana Quer "por la fuerza" en el maletero de su vehículo, "donde la sujetó con unas bridas y la amordazó con cinta adhesiva". De las diligencias practicadas también se desprende que el acusado, supuestamente,del coche cuando cruzaba el puente sobre la ría, a la altura de Taragoña, donde fue localizado meses después.Finalmente, y tras llegar a una nave industrial abandonada situada en el lugar de Asados, en Rianxo, el auto, muy crudo en la descripción de los hechos, considera quemientras la joven se encontraba "atada, sometida y aterrorizada". Para ocultar estos hechos, la estranguló y arrojó el cuerpo a un pozo lleno de agua, al que volvió al cabo de unos días con unos bloques de cemento para lastrarlo y evitar que emergiese.Uno de los puntos claves en este caso reside en dilucidar, como defienden tanto la Fiscalía como la acusación, que ejercen sus padres, y como sostiene el auto de apertura de juicio oral.Esta circunstancia sería necesaria para que, junto al delito de asesinato, José Enrique Abuín fuese condenado a la, que piden para él la familia de la víctima y el Ministerio Público.En concreto, por los delitos de detención ilegal y agresión sexual,, mientras que, por el asesinato con "alevosía" y "ensañamiento" de la joven, añadido a los anteriores delitos, reclama la prisión permanente revisable.Al mismo tiempo, solicita una, a los que se suman otros 36.000 euros para su hermana menor. Entre otras cuestiones, en el caso de ser excarcelado, pide que se mantenga una orden de alejamiento de la familia de la joven por un periodo de 10 años, así como la prohibición de que resida o visite A Pobra y la obligación de que participe en unPor su parte, la acusación particular, que ejercen los padres de Diana, ha solicitado que José Enrique Abuín Gey sea condenado a prisión permanente revisable por el secuestro, violación y asesinato de la joven. En su escrito, considera a 'El Chicle' culpable de losAsimismo, reclama una, el establecimiento de medidas de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos por un periodo superior en 10 años a la condena.