El Ayuntamiento de Barcelona pide a la Jefatura de Policía que abandone la Via Laietana

Publicada el 28/10/2019 a las 20:17 Actualizada el 28/10/2019 a las 20:38

El concejal del Distrito de Ciutat Vella de Barcelona, Jordi Rabassa, ha pedido este lunes a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, donde se encuentra la sede, y se inicie un diálogo para decidir una nueva ubicación."Este lugar, Via Laietana, 43,para un equipamiento de estas características y es necesario iniciar un diálogo sobre su futuro en otra ubicación", ha reclamado Rabassa mediante una carta dirigida al jefe de la Policía Nacional en Cataluña que ha compartido en Twitter.En la misiva, recogida por Europa Press, el concejal insta a retirar las vallas que cortan el acceso a las calles Tomàs Mieres y Julià Portet para recuperar "una normalidad que no es posible con las, ya que la Jefatura ha sido un punto de reiteradas protestas y altercados tras la sentencia.Rabassa considera quecuando no hayninguna concentración es innecesario, y asegura que los vecinos han hecho llegar su preocupación porque las entradas y salidas de dichas calles están custodiadas por agentes de la Policía Nacional, "complicándoles e incomodándoles el acceso a su casas". "Además, este cierre impide el tráfico en una zona muy concurrida también por vehículos", lamenta en la carta.El concejal de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Paco Sierra, ha pedido este lunes a la alcaldesa Ada Colau queante la petición de que abandonen Via Laietana y se busque otra ubicación.En un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, Sierra ha dicho que lo que debería estar haciendo el Ejecutivo de Colau es. También ha reclamado a la alcaldesa que no tenga "la desfachatez de normalizar la violencia con el dinero de todos los barceloneses".El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Josep Bou, ha asegurado este lunes que la alcaldesa Ada Colau"y no mejorar la seguridad de Barcelona".. Expresar nuestra defensa y apoyo a la Jefatura de la Policía Nacional en Vía Laietana. La preocupación del Ayuntamiento es echar a la Policía y no mejorar la seguridad de Barcelona, que actualmente es la ciudad más insegura de España", ha señalado en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press.