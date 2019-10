Errejón no descarta ser ministro en un Gobierno de Sánchez

Publicada el 28/10/2019 a las 13:42 Actualizada el 28/10/2019 a las 14:09

Exigencias a Sánchez

Pide a PSOE y Podemos que aclaren sus posiciones

El líder de Más País,ha señalado este lunes que, aunque ha indicado que no es el objetivo de la fuerza política que representa.Al ser preguntado en una entrevista en RNE si descartaba ser ministro, Errejón ha explicado que, pero ha recalcado que "no es para eso" para lo que se presenta a los comicios. A su juicio hay una serie de medidas que se tienen que implementar en España y "lo demás es accesorio"."Lo hemos dicho claramente para nosotros la línea roja para un gobierno progresista no es el lugar que ocupemos nosotros. Eso se hablará pero eso viene después", ha argumentado el que fuera fundador de Podemos. Para Errejón, por lo que ha recalcado que Más País no será un impedimento a la hora de formar un Ejecutivo tras las elecciones.Sobre las exigencias que le haría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar el apoyo de Más País, Errejón ha puesto encima de la mesa la, aumentar las escuelas infantiles públicas y propuestas contra el cambio climático.Errejón ha puesto en valor la necesidad de una farmacéutica pública que garantice que las patentes se desarrollan con "científicos e investigadores españoles y al servicio de la Sanidad Pública". A su juicio,para llegar al "80% de escolarización" y ha hecho hincapié en "enfrentar el reto del cambio climático". Ha mostrado su apuesta por la inversión pública y privada, la creación de empleos verdes "en la descarbonización de la economía" o, en el "transporte no contaminante".Por otro lado, ha reiterado que no cree que el PSOE piense pactar con la derecha tras las elecciones, pero que. Además, ha añadido que Sánchez "debe explicar a todo el mundo si quiere un gobierno progresista o si por el contrario está pensando en coquetear con Pablo Casado".Y, por el otro lado, ha manifestado que, "si está dispuesto a investir un gobierno progresista" o "si el número de ministerios no le parece el suficiente, estarían dispuesto a repetir elecciones". En esta línea, Errejón ha concluido que Más País hace falta "para desbloquear y para asegurar un gobierno progresista".