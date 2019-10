Iglesias reta a Sánchez a comprometerse públicamente a no hacer un acuerdo de legislatura o de investidura con el PP

Publicada el 28/10/2019 a las 15:54 Actualizada el 28/10/2019 a las 15:55

"La parida de la campaña"

El artículo más patriota: el 128

El secretario general de Podemos,, ha propuesto este lunes al presidente del Gobierno en funciones,, a queen caso de que el PSOE sea la formación más votada en las generales de noviembre, informa Europa Press.En un mitin en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo (Asturias) al que han asistido en torno a 1.000 personas, y en el que Iglesias ha sido acompañado por la cabeza de lista para Asturias, Sofía Castañón, y por el candidato por Madrid, Rafa Mayoral, ha insistido en que el plan de los socialistas esA su juicio ésa es la estrategia que existe detrás de la propuesta del Ejecutivo a la Unión Europea con medidas económicas, y sobre la que, añade, no hay consenso enSegún ha apostillado el líder morado, en el PSOE quizá piensen que ""., porque calculó que podía acercarse a la mayoría absoluta y que nosotros nos podríamos hundir, ese era el contexto ideal para pedirle el apoyo a Casado", ha explicado Iglesias.Según el candidato a la Presidencia del Gobierno, ése es el motivo por el que durante la campaña los partidos "que se dicen constitucionalistas"que puede llegar, y sí "de Cataluña y la momia" –por la exhumación del dictador Franco–.En este sentido, el líder morado ha calificado de "la parida de la campaña" las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al periódico La Razón en las que defendía que la violencia en Cataluña había sido de "mucho mayor impacto" que la del País Vasco. Iglesias ha indicado que Marlaska "no es idiota" y que, y añade que por ese motivo también se manifestaron en Cataluña los socialistas con PP, Vox y Ciudadanos, "porque quieren utilizar Cataluña como excusa para gobernar con el PP".Tal y como ha defendido en otros actos de precampaña, Iglesias ha señalado que, y se ha dirigido al resto de partidos para espetarles que puesto que son "constitucionalistas" debatan con él sobre la Carta Magna y sobre como usarla para afrontar esa recesión.Así, Iglesias ha insistido en que la etiqueta de constitucionalistas es solo la excusa para encajar en la opinión pública que el PSOE asistiera a la manifestación de Sociedad Civil Catalana junto a la extrema derecha este domingo. Y ha recordado quey que por lo tanto puede ser usado para crear una empresa pública de energía.Tras esto, el líder morado ha desgranado una serie de medidas estrella que lleva en su programa como la de no privatizar Bankia y usarlo como banca pública, la escuela pública y gratuita de 0 a 3 años,Después de enumerar una serie de artículos sociales de la Constitución, Iglesias ha señalado que si entran en el Consejo de Ministros estarán dispuestosy para advertirles de que no pueden ser dueños de medios de comunicación.