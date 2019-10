La presidenta de la ANC ve positivos los altercados violentos porque "hacen visible el conflicto" catalán a nivel internacional

Publicada el 28/10/2019 a las 13:45 Actualizada el 28/10/2019 a las 14:07

Como en Hong Kong

Manifestaciones

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha considerado este lunes que los altercados violentos ocurridos en Cataluña a raíz de las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistasEn una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Paluzie ha valorado: "Son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional, es decir, que hacen visible el conflicto".Ha asegurado que la, que ha condenado a un movimiento pacífico y democrático a penas de cárcel.Sobre si los disturbios restan apoyo al movimiento independentismo, Paluzie ha dicho que de momento las encuestas en relación a las elecciones del 10NPaluzie ha defendido una, sostenida en el tiempo, con diferentes acciones, como están haciendo los manifestantes en Hong Kong, y que la ANC plantea que "las movilizaciones y las acciones en clave de lucha no violenta han de tener un objetivo político de desgaste del Estado"."Se trata de debilitar los pilares de poder del Estado en Cataluña y fortalecer", ha detallado, transmitiendo el mensaje de que el Gobierno del Estado no es bienvenido en Cataluña mientras haya represión y se vulneren derechos fundamentales, en sus palabras.Sobre la manifestación del constitucionalismo de este domingo en Barcelona, ha afirmado que demuestra que hay un proyecto que "no quiere vencer democráticamente al proyecto independentista y que lo que pretende es".Para Paluzie, el problema más grande que ha habido es que la clase política que está contra la independencia no quiso debatir y, en sus palabras, y lo "polarizaron todo con el debate sobre la legalidad".Sobre la manifestación del sábado, ha lamentado que partidos como los comuns y sindicatos como CC.OO. no se sumaran a la manifestación del sábado pese a que la ANC hiciera renuncias como convocar bajo el lema Libertad y no con un lema sobre la independencia, pese al