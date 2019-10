El Govern abre la investigación interna "más grande" de su historia en los Mossos, centrándose en 15 casos

Publicada el 29/10/2019 a las 15:47 Actualizada el 29/10/2019 a las 15:48

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern,, ha explicado que el conseller de Interior,, se ha reunido este martes con mandos de los Mossos d'Esquadra para abrir "la evaluación interna más grande que se ha hecho nunca de un operativo, teniendo en cuenta la magnitud del mismo", en referencia al dispositivo realizado durante los disturbios violentos en respuesta a la sentencia del 1-O, y ha explicado que de esa reunión se derivan 15 actuaciones concretas bajo supervisión.En la rueda de prensa tras el Consell Executiu, Budó ha concretado que en la reunión ha participado el comisario jefe, Eduard Sallent, y responsables del área de Asuntos Internos y del área de Evaluación Interna del cuerpo, un encuentro que surge tras el anuncio del presidente de la Generalitat,, de la semana pasada de investigar posibles malas praxis en el cuerpo durante esos episodios."De este primer análisis se derivan 15 actuaciones concretas sobre supervisión que pueden acabar con, pero lo que tenemos que hacer como Govern es garantizar todos los procesos de cualquier trabajador público", por lo que Budó ha adelantado que no podrá dar más detalle al respecto, y que las investigaciones continuarán en el futuro. En esa reunión además de Buch y Sallent, han participado el secretario de Interior, Brauli Duart; el director general de los Mossos, Pere Ferrer; el jefe de gabinete de Interior, Pep Montané; el comisario David Boneta, entre otros mandos.La consellera ha subrayado que estas investigaciones internas se hacen en cada actuación policial y que la voluntad del Govern es quede la ciudadanía hacia la policía catalana no se "malogre".Además, Budó ha anunciado que el Ejecutivo catalán ha acordado pedir al Parlamentsobre "los hechos ocurridos a raíz de la publicación de la sentencia" del 1-O. Ha explicado que la sentencia "ha sido recibida con indignación por la sociedad catalana, ha provocado manifestaciones masivas de protesta en todo el territorio" y, por eso, ahora piden la creación de esta comisión en el Parlament, tal y como anunció el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras la reunión de su gabinete el martes pasado."El Govern ha acordado promover una comisión de investigación en el Parlament, con el objetivo delos hechos ocurridos desde la publicación de la sentencia", ha explicado y ha concretado que darán traslado del acuerdo a la Cámara catalana. Concretamente, el presidente de la Generalitat planteó a los partidos independentistas crear lo antes posible esta comisión para que estudie "con total transparencia" todos los hechos ocurridos durante la semana de la publicación de la sentencia.El líder del Ejecutivo catalán añadió que en la comisión parlamentariay entidades de defensa de los derechos humanos, y señaló que responde al comunicado que envió el síndic, Rafael Ribó, comprometiéndose a supervisar el papel de las administraciones, algo que Budó también ha transmitido.Torra hizo aquel anuncio tras explicar que en la reunión del Govern había pedido al conseller de Interior, Miquel Buch, iniciar de forma inmediata" sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra durante los disturbios que se produjeron tras algunas protestas. En aquella rueda de prensa, explicó que la policía catalana debe analizar "las actuaciones que no se hayan adecuado a los protocolos" y abrir los expedientes internos que sean necesarios para depurar responsabilidades, algo que Budó ha relacionado con la reunión de Buch de este martes.Pese al anuncio de tirar para adelante con la comisión de investigación de los hechos en el Paralment, donde varios grupos piden la dimisión de Buch, Budó ha reiterado que Torra "mantiene intacta la confianza en el conseller de Interior". Preguntada por si será el Govern concretamente quien la impulsará en el Parlament o bien se lo pedirán a los grupos, --ya que JxCat anunció que impulsaría la comisión de investigación--, se ha limitado a decir que el Ejecutivo "para que se pueda constituir la comisión, ya que está dentro del acuerdo".Después de que JxCat explicara el lunes que impulsarían la comisión de "", fuentes de ERC han asegurado que el acuerdo que tenían cerrado con ellos es que el Govern impulsara la comisión, por lo que no entienden el anuncio de los posconvergentes, que atribuyen a la presión y nerviosismo de estas últimas semanas. A la espera de que se concreten los detalles de esta comisión, los republicanos confían en que pueda fructificar a finales de noviembre y en que la presida alguien de su partido, lo que aún no está cerrado.