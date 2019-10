Los estudiantes inician este martes una huelga indefinida en las universidades catalanas

Publicada el 29/10/2019 a las 09:54 Actualizada el 29/10/2019 a las 10:27

Universidades

Los accesos de la Pompeu Fabra, bloqueados

Sacando a empujones a los estudiantes de la Universidad Pompeu Fabra que queremos ir a clase. #ARCataluña29o @elprogramadear pic.twitter.com/RPg0Asvjlj — Lucía Vacas Fernández (@Lucia5Fernandez) October 29, 2019

UAB, UPC, UdG Y UdL

Secundaria

El(SEPC) inicia este martes unacatalanas para permitir "la movilización continua" en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O.El sindicato ha remarcado que para permitir esta movilización continua ve necesario permitir a los estudiantes universitariosy aplazar las actividades evaluables.Fuentes del SEPC han asegurado a Europa Press que pese a que ha habido facultades y universidades que han dado pasos en ese sentido,Al paro estudiantil a partir de este martes también se ha sumado la(AEP), que pide la "amnistía de los presos políticos y el derecho de autodeterminación", y que también pide lay aplazar actividades evaluables y de asistencia obligatoria.Las universidades públicas catalanas debaten esta semana lade este primer cuatrimestre ante las peticiones estudiantiles, han informado a Europa Press fuentes de las instituciones de educación superior.Nueve facultades de la Universitat de Barcelona (UB) –de las 16 que consta–académicas evaluables y ampliar el plazo para acogerse a la evaluación única.Las facultades que han alcanzado un acuerdo parason las de Filosofía, Geografía e Historia, Matemáticas e Informática, Medicina, Física, Química, Educación, Psicología y Farmacia.Los accesos a campus de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelonaeste martes en el inicio de la huelga universitaria indefinida.En el campus Ciudatella, un grupo de estudiantes a favor de la huelga ha pasado la noche encerrado, y la mañana de este martes estudiantes que querían hacer clase han saltado la verja –que cuando hay convocada huelga se cierra– y se concentran ahora en el exterior de los edificios y ante una puerta de acceso bloqueada.La UPF ha recomendado en un tuit recogido por Europa Press no acudir por cuestiones de seguridad al campus de Ciutadella hasta que se normalice la situación "debido a la situación de bloqueo total".En la Autónoma de Barcelona (UAB), cada facultad está debatiendo con los estudiantes, yprevisto para este miércoles, y en la Politècnica de Catalunya (UPC), las diferentes escuelas comenzarán esta semana a debatir cómo hacer efectiva esta flexibilidad.La de Girona (UdG), en cuyo claustro extraordinario se aprobó incorporar de forma excepcional, ha convocado un Consell de Govern extraordinario el jueves donde abordará este aspecto.En la de Lleida (UdL)en ese sentido y las estudiarían si llegasen.El SEPC también ha convocadopara el miércoles 30 y el jueves 31 para que no se "penalicen" las ausencias de alumnado –como ya hicieron los pasados 24 y 25 de octubre–.Esos dos mismos días también había convocado huelga en Secundaria y universidades el(SE), que confía en que ese paro pueda ser unpara una nueva huelga general.