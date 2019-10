Más Madrid pide la comparecencia de 79 personas en la comisión de Avalmadrid, entre ellas Aguirre, Díaz Ayuso y Garrido

Publicada el 29/10/2019 a las 13:16 Actualizada el 29/10/2019 a las 14:56

info Libre

Directivos

Empresarios

Los principales nombres

Más Madrid pide la comparecencia deen la comisión que investigará el supuesto trato de favor y las irregularidades cometidas en Avalmadrid , la sociedad semipública que concedió un aval a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta madrileña,, pero no actuó con la debida diligencia para recuperarlo cuando no le fue devuelto su importe. Entre esas comparecencias se encuentran las de, incluidos Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, así como la propia Díaz Ayuso y su antecesor en el cargo, Ángel Garrido.También quieren que expliquen su conocimiento de los procedimientos utilizados por Avalmadrid en la concesión, seguimiento y recuperación de avales quienes ocuparon lamientras se produjeron las anomalías reveladas por las inspecciones del Banco de España y las informaciones publicadas por. La Comunidad madrileña es el accionista con mayor participación en la sociedad de garantías recíprocas, con, por lo que. En el Gobierno de Díaz Ayuso la Consejería de Economía está en manos de Ciudadanos. Más Madrid solicita que comparezcan en la comisión el vicepresidente regional,, procedente de la formación naranja, y el actual viceconsejero de Economía y presidente de Avalmadrid,Igualmente deberán explicar sus actuaciones en la concesión de avales, algunos de ellos otorgados a empresas con vinculaciones con el PP o a empresas relacionadas con miembros del consejo de administración de Avalmadrid a una veintena de estos últimos: desde, actual viceconsejera de Política Educativa, hasta–condenado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid–,–presidente de Madrid Network, donde trabajó Díaz Ayuso– y, presidente de Confemetal, o, expresidente de la patronal madrileña CEIM.Además, Más Madrid pide la presencia en la comisión de los directivos de Avalmadrid que tuvieron responsabilidades en la concesión de estas garantías bajo sospecha, incluida la otorgada a, la empresa participada por los padres de Ayuso. Así, pretende que se llame a comparecer a los ex directores generales, así como al anterior presidente. También a los responsables de riesgos, morosidad, auditoría interna y recuperaciones de Avalmadrid cuando se produjeron las irregularidades, así como a algunos miembros de su comité ejecutivo y otros directivos comerciales y jurídicos.Respecto a MC Infortécnica SL, se solicita la comparecencia de sus administradores,, así como el director financiero del grupo al que pertenecía la empresa,A esta empresa de suministros médicos, Avalmadrid le concedió un aval de 400.000 euros. La presidenta madrileña admitió, después de que este periódico desvelase el escándalo, que se había interesado por saber “con qué persona había que hablar” para que Avalmadrid avalara a la empresa de su familia, “si se daban las condiciones”. Esas gestiones se produjeron antes de que, en febrero de 2011, el Comité Directivo de Avalmadrid aprobase la operación., que estaba avalado por los ocho accionistas de la empresa. Pese a que en dos reuniones del Comité de Morosidad de Avalmadrid celebradas en 2012 se decidió actuar contra los bienes de los avalistas, ese acuerdo jamás fue ejecutado. No sólo eso, sino que la entidad controlada por la Comunidad de Madrid permitió que los dueños de MC Infortécnica SL, en operaciones típicas de un. La presidenta madrileña fue una de las beneficiadas, al apropiarse de un piso en el centro de Madrid , queEntre los empresarios presuntamente favorecidos por Avalmadrid Más Madrid intenta que acudan a dar explicaciones, expresidente de CEOE y dueño del Grupo Marsans, así como los representantes dey del. Y la exdirectora de Comunicación de Esperanza Aguirre,. Les deberían acompañar también los representantes dey de la, que además de ser consejeros de Avalmadrid vieron cómo las empresas de algunos de sus miembros recibían avales. Más Madrid ha pedido igualmente la asistencia a la comisión del resto de los accionistas de la sociedad de garantías, como elFinalmente, Más Madrid pretende que acudan a la comisión de investigación los autores de los informes que revelaron las irregularidades en el funcionamiento de Avalmadrid, desde el Banco de España hasta las consultoras1.Presidenta de la Comunidad de Madrid, con responsabilidades políticas dentro del PP desde 2012.2.Presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2012.3.Presidente de la Comunidad de Madrid entre septiembre de 2012 y junio de 2015.4.. Presidenta de la Comunidad de Madrid entre junio de 2015 y abril de 2018.5., presidente de la Comunidad de Madrid desde mayo de 2018 hasta el final del periodo que será investigado por la comisión.6.. Presidente en funciones de la Comunidad de Madrid entre abril y agosto de 2019.7.8. Consejeros de Economía entre 2007 y 2018:9. Tres exviceconsejeros y presidentes de Avalmadrid:, que facilitó a Díaz Ayuso un contacto en la sociedad de garantías,, exviceconsejero de Hacienda entre 2011 y 2014, e, actual presidente. También está en la lista de comparecientes la expresidenta, que encargó un informe a Forest Partners para denunciar ante la Fiscalía las irregularidades reveladas en el documento. Y, presidente de Avalmadrid entre 2008 y 2014, cuando se produjo el grueso de las irregularidades reveladas por los informes del Banco de España y Forest Partners.10.: director general de Avalmadrid hasta 2016 y miembro del comité de morosidad en 2012, cuando se concedió a MC Infortécnica SL el aval que no se recuperó.11.. Directora del Departamento de Riesgo y Recuperaciones de Avalmadrid.12.. Director financiero y de administración de Avalmadrid, así como presidente el Comité de Recuperaciones.13.. Miembro del Comité de Morosidad de Avalmadrid en noviembre de 2012 y responsables de Recuperaciones.14.Director del departamento de Recuperaciones y miembro del Comité de Morosidad en 2012. Actualmente, director general de Racmo, empresa de cobro de deudas contratada por Avalmadrid.15.. Analista de riesgos de Avalmarid.16. Los responsables de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos que emitieron el informe sobre actividades de recuperación del expediente de MC Infortécnica el 30 de julio de 2019.17.. Director comercial de Avalmadrid.18.. Empleada del departamento comercial de Avalmadrid que intervino en la concesión, seguimiento y recuperación del aval a la empresa de los padres de Díaz Ayuso.19.. Administradores de MC Infortécnica SL.20., director financiero de Grupo MC, al que pertenecía MC Infortécnica SL.21.. Expresidente de la CEOE y dueño del Grupo Marsans, una de las empresas supuestamente favorecidas por Avalmadrid en la concesión de garantías.22.. Ex directora general de Comunicación de Esperanza Aguirre cuando ésta presidía la Comunidad de Madrid.23. Más Madrid solicita la comparecencia del responsable de la División de Expedientes Sancionadores y Colaboración con Órganos Judiciales del Banco de España. Así como de, del departamento de Inspección de la Dirección General de Supervisión del Banco de España. Y de, instructor adjunto del Banco de España del expediente disciplinario abierto a Avalmadrid.