Podemos lanza un segundo vídeo de campaña y llamar a "luchar en el presente" para cambiar un futuro distópico

Publicada el 29/10/2019 a las 13:22 Actualizada el 29/10/2019 a las 13:38

Mascarillas, medios alienados y la referencia a Terminator

Participar como se pueda

Podemos ha lanzado este martes un nuevo spot de campaña en el que se vale dey con claras referencias a la serie Years and years para llamar a la ciudadanía a moverse ahora y "cambiar el futuro" por medio de lasen el presente que hagan posible superar el bipartidismo.Según fuentes de la dirección de campaña, el vídeo, que, pretende que la sociedad se cuestione qué tipo de futuro quiere y anima a la participación y a movilizarse para buscar un cambio."¿Cómo podría ser nuestra realidad si dejamos que toda la política de nuestro país esté pactada por?, ¿por políticos que solo se preocupan de poder dormir bien por las noches mientras la desigualdad social se acrecienta?", se preguntan.Para plasmar esa idea en una pieza de dos minutos, la directora Martina Hache narra la vida de relativa pobreza de una joven. A través de su día a día se observa cómo es ese mundo en el que hay ancianos que no tienen electricidad, en el quepor los altos niveles de polución, y en el que unos informativos advierten de que el Ejecutivo "deroga la vieja, reduce los costes de despido para favorecer la movilidad laboral o resalta que la emergencia climática es una mentira apocalíptica de ecologistas radicales".Según explican fuentes de Podemos, la esfera robótica que mantiene una luz roja encendida –clara referencia a la saga Terminator– representa ese poder y esa forma deque impide a los ciudadanos cuestionarse su realidad. Esa esfera sigue en todo momento a la joven,y cada decisión que adopta.Pero de camino al trabajo la joven ve a una persona que advierte de quede la sociedad, y entonces, se organiza a través de las redes con más gente y tras romper esa esfera que la somete sale a la calle para reunirse con más gente.Esas fuentes inciden en que con la pieza audiovisualen la medida de sus posibilidades: "Ya sea a través de nuestras relaciones personales, nuestra actividad política o la lucha en nuestro día a día"."Si queremos cambiar el futuro, la lucha es hoy, en el presente", recuerdan en el vídeo, para luego recalcar en fuentes que "en que puede expresarse una democracia porque da la posibilidad de representar distintas realidades sociales".Desde Podemos señalan que si bien, se puede lograr gracias al "esfuerzo y la persistencia" porque "las cosas importantes no se consiguen a la primera", en alusión al fracaso de las negociaciones para formar Gobierno en las anteriores elecciones de abril.Este es elque lanza Podemos después de que la semana pasada publicara otro en el que advertía a los ricos de que no dormirían bien en caso de que ellos entren el Gobierno tra sel 10 de noviembre.