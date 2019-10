Publicada el 29/10/2019 a las 17:06 Actualizada el 29/10/2019 a las 17:43

Crítica a los Mossos

ERC será obstáculo a un pacto con Cs y PP

El candidato de ERC por Barcelona a las elecciones generales,, ha contestado este martes a la presidenta de la ANC,, y ha asegurado que al independentismo no le representa "la gente que lleva un cóctel molotov", según informa Europa Press.Después de que la líder activista dijera que los altercados en Cataluña habían, Rufián ha contestado que. "No nos representa la Brimo hostiando a la gente pero tampoco la gente que lleva un cóctel molotov", ha incidido en declaraciones a los medios tras participar en un acto en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), dirigido a los presos y en el que también ha participado el líder de la formación,, y el exconseller, ambos encarcelados en este centro."Y con esto no me refiero a nuestra juventud que con una pancarta está reivindicando sus derechos civiles y sociales", ha señalado, en respuesta a Paluzie.Preguntado por las actuaciones de losde las últimas semanas y las peticiones para cesar al conseller de Interior,, ha defendido que se deben dary que las que se han dado hasta ahora "son insuficientes"."Ha llegado el tiempo de las", ha reiterado Rufián, que ha recriminado las intervenciones de la policía catalana en los desahucios y el operativo que hubo hace dos semanas en la concentración de grupos de extrema derecha en Barcelona.Asimismo, ha recalcado que hay "uncon la Brimo desde los tiempos de Saura", en referencia al exconseller de Interior durante el tripartito, y que no es una cuestión de quien sea el conseller de Interior, sino unde este cuerpo que se debe resolver.Por otro lado, el portavoz de ERC en el Congreso ha reivindicado que los votos a su formación y que los republicanos obtengan un buen resultado el 10 de noviembrepara que el PSOE pacte con Cs y el PP."El único obstáculo entre Sánchez y estas opciones muy nocivas es el republicanismo catalán. Si ERC saca buenos resultados será un obstáculo yen todos los niveles", ha afirmado.Rufián ha acusado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dey ha alertado de que, según él, los socialistas pretenden pactar con Cs y PP tras el 10N."Si el PSOE puede escoger, escogerá la peor opción", ha advertido, y ha insistido en que la manera de evitarlo es que ERC consiga un buen resultado y repita la victoria electoral que logró en las generales del 28 de abril.Sobre la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que da a ERC unaen Cataluña y unacon entre 16-18 escaños, el candidato republicano ha ironizado con que Junqueras no les deja valorar encuestas y ha señalado que "la mejor encuesta son las urnas".