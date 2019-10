Sánchez dice que los servicios secretos y la policía investigan si hay vínculos entre políticos y violentos en Cataluña

Publicada el 29/10/2019 a las 09:08 Actualizada el 29/10/2019 a las 10:34

El presidente del Gobierno en funciones,, ha revelado este lunes que los servicios secretos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estadoentre responsables políticos de las fuerzas independentistas con algunas de las plataformas que están instigando los disturbios en Cataluña.Así lo ha señalado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha prometido que en esta investigaciónSánchez ha precisado que hoy por hoyacaecidos en Cataluña. La primera de ellas, ha precisado, tiene que ver con "los más de 200 detenidos" que ha habido en las últimas semanas y sobre los que se deberá determinar si con sus acciones de protesta han incurrido en algún tipo de responsabilidad administrativa o penal. "No va a haber ningún delito que quede impune", ha advertido.Pero una segunda línea de investigación se centra en "ver si existen vínculos entre responsables políticos y algunas plataformas que". "Los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están detrás de esta cuestión y vamos a llegar hasta el final", ha advertido.Preguntado por la actitud más firme que le reclama la oposición en relación con Cataluña, Sánchez ha señalado quea la hora de gestionar esta cuestión porque la proporcionalidad y la templanza no es un signo de debilidad sino de fortaleza.Sánchez ha puesto en valor elque ha llevado a cabo su Gobierno, que sospechaba que tras la sentencia del procés el clima en Cataluña se iba a tensionar y por eso lleva meses trabajando en mejorar lade la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos d'Esquadra.En un intento de, Sánchez ha avisado de que los independentistas precisamente lo que quieren es un Gobierno débil en España.A esos dos millones de electores que, según los sondeos, aún no tienen claro a quién votar o siquiera a quién darle su apoyo, Sánchez les ha subrayado quepara que España se dote por fin de unque rompa el bloqueo política en que se encuentra instalado el país.En opinión de Sánchez,, equipos competentes para llevarlo a cabo y presencia en todo el país como ninguna otra fuerza que permite a los socialistas ser capaces de vertebrar el país. El resto de fuerzas políticas sólo tienen un proyecto "para las dos próximas semanas" y pasa por que no gobierne el PSOE, ha denunciado.