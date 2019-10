La respuesta de una hija de inmigrantes a la falsedad de Abascal sobre las ayudas sociales: "Tengo 26 años y tú 43. Llevo más años cotizados que tú"

Publicada el 29/10/2019 a las 18:45 Actualizada el 29/10/2019 a las 20:04

Hola @Santi_ABASCAL tengo 24, trabajando desde los 16 y cotizando desde los 18. Soy hija de inmigrantes y ayer podrías haber mencionado mi apellido. Llevo más años cotizados q tú q tienes 43 años. No sé cómo tienes la cara de decir q vivimos de ayudas, y tú? Viviendo del estado — Nabila Belghanou (@nabilachriat) October 28, 2019

"Soy hija de inmigrantes y ayer podrías haber mencionado mi apellido.. Así ha respondido Nabila Belghanou, concejal de ERC Esparreguera, al líder de la formación de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, después de que este recitará en un mitín el pasado 28 de octubre celebrado en Granada un listado de apellidos de origén musulmán que recibirían ayudas públicas en la Comunidad de Madrid.A través de la red social Twitter, Belghanou ha publicado un tweet –que no ha tardado en hacerse viral– en el que critica el racismo y la hipocresía de Abascal, el cual no ha cotizado fuera de la política y llegando a admitir que dirigió uno de esos "chiriguitos" que tanto critica. "Hola Abascal, tengo 24, trabajando desde los 16 y cotizando desde los 18", y añade que "no sé cómo tienes la cara de decir que vivimos de ayudas, ¿y tú?El líder de la formación ultranacionalista defendió en su intervención "que esas personas no tienen ninguna culpa de que se les de una ayuda pública al alquiler", ypone el punto de mira en los ayuntamientos ya que "han creado una legislación que discrimina a los españoles porque les dice que los españoles tienen arraigo y que se las arreglen con su familia". Sin embargo, la propia Comunidad de Madrid yay aclaró que el 81% de los beneficiarios de esas ayudas son españoles, mientras que el 19% restante son extranjeros, según publica El Mundo.