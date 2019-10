Publicada el 30/10/2019 a las 10:49 Actualizada el 30/10/2019 a las 11:25

El independentismo replica en Cataluña el modelo social de Vox

Gana en radicalidad conforme pierde en movilización

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha asegurado este miércoles que el programa del PSOE con el que concurrirá a las próximas elecciones generales incluirá la, en las que los socialistas defendían una reforma constitucional para establecer un Estado federal y reconocer el carácter plurinacional de España. Sánchez hizo ese anuncio esta mañana después de que en el borrador del programa socialista publicado este martes no figuraran estas medidas.A juicio del líder socialista, el malentendido ha surgido porque su partido esy el borrador de programa electoral que se filtró a los medios "no estaba terminado"."Claro que vamos ala Declaración de Granada y la de Barcelona en el texto programático", ha insistido en una entrevista en Antena3 , recogida por Europa Press.La Declaración de Barcelona fue aprobada en julio de 2017, justo después de que Sánchez recuperase la secretaría general con el apoyo del PSC. En ese texto se apostó por unaque haga de España uncomo solución a la crisis en Cataluña. "En este camino, es necesario avanzar hasta reconocer plenamente su carácter plurinacional", añadía la declaración.Sánchez ha asegurado este miércoles que el independentismo comparteque quiere Vox para España."Puede parecer hiperbólico pero hay un punto de verdad: ambos comparten un mismo modelo y visión de sociedad", ha indicado Sánchez. "Cuando el independentismo más recalcitrante dice que Cataluña es solamente una y queestán replicando, mas o menos, el mismo modelo de la ultraderecha para España", ha argumentado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.Según ha indicado, el partido de Santiago Abascal plantea un esquema en "el que solo caben ellos", frente al PSOE que quiere un proyecto de sociedad en el que. Por ello, ha cargado contra la España "minúscula" que plantea Vox y, después de los comicios, espera que tras la "fractura y resquemor" que se vive en la política de España y de Cataluña, se abra un espacio de "moderación".Sánchez se ha mostrado crítico con el independentismo, del que cree que ha, y ha indicado que las palabras de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, demuestran que el separatismo está "atrapado en sus propias mentiras"."Es evidente que el independentismo ha ganadoconforme ha perdido. Lo hemos visto las últimas semanas en algunas de las manifestaciones", ha subrayado, censurando que el independentismo no "critique y se desmarque de la violencia" y no hable con el resto de catalanes no secesionistas.Por todo ello, le pide al independentismo que realice un ejercicio de autocrítica y, se sienten y forjen un nuevo acuerdo de convivencia. "¿Han hecho bien todos los independentistas, hicieron bien quebrando el orden constitucional y del estatuto?", se ha preguntado.El líder del PSOE ha puesto el acento en que el independentismo no cuenta con una mayoría suficiente parao para, pero el 51% de los escaños "unilateralmente" quebró el orden constitucional con las leyes de desconexión. Por ello, Sánchez ha valorado las palabras de la expresidenta del Parlament condenada por el procés, Carme Forcadell . "Reconoció que la mayoría de la sociedad catalana no comulga con las tesis independentistas", ha recordado, rechazando de esta forma que Torra se "erija como portavoz de la sociedad catalana".Ante las exigencias del independentismo de que dialogue con Torra, el presidente ha reivindicado que "no tiene problema" en hablar con la Generalitat pero. "De hecho la oposición me ha criticado por hablar con el independentismo, que es mi obligación", ha insistido Sánchez, recalcando que los dirigentes catalanes tienen que reconocer a esa parte de la sociedad que "se siente extranjera" en su propio país.