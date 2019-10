Un juzgado concluye la investigación para llevar a juicio a Sánchez Mato y Celia Mayer por malversación

Publicada el 30/10/2019 a las 16:57 Actualizada el 30/10/2019 a las 17:26

Vulnera el marco normativo de Madrid Destino

El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha concluido la investigación para llevar aa los exconcejalespor un presunto delito deal encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio para la celebración del, según informa Europa Press.Así lo acuerda en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que establece el procedimiento abreviado, para que el Ministerio Fiscal y las partes personadas se pronuncien sobre la apertura de juicio oral, o por el contrario, soliciten el archivo de la causa. También se postula elde la exconsejera delegada de Madrid Destino,El juzgadode acordar el sobreseimiento de la causa pero establece ante el presente autoLo ha acordado tras la querella que interpuso en 2017 el Grupo Municipal Popular contra ambos por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito societario en relación a la denuncia que interpusieron en su día sobre el convenio para la celebración del Mutua Madrid Open, que seencargados por Madrid Destino cuando ambos estaban en cargos de máxima responsabilidad en la empresa municipal.Los populares entendían que hubo malversación dado que se interpuso la denunciapese a que había tres informes de la asesoría jurídica que lo descartaban.El PP sostiene que se realizó un gasto depara conseguir dos informes ad hoc para, lo que supuso "un quebranto patrimonial guiado por"."Los querellados decidieron presentar la denuncia en la Fiscalía con los informes elaborados por lospara redactar la misma y quede los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los responsables del Ayuntamiento en la fecha en la que se firmaron los contratos y contra los que presentaban la demanda", recoge la resolución.Además, ahonda en que esa denuncia se sustenta únicamente en los dictámenes elaborados por los despachos de abogados contratados entonces por Madrid Destino y en los que se afirmaba que existíanen dicho convenio."Estos dictámenes no analizan los informes elaborados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid ni los elaborados por los distintos departamentos que valoran las consecuencias de la firma de los contratos que analizan", explica el Juzgado.El auto establece que el encargo de estos informesy "eludir los requisitos" de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación.También entiende que se vulnera el marco normativo de Madrid Destino que estable que en la preparación de los contratos con valor estimado superior a 50.000 euros, se requiere elaborar con "carácter obligatorio" un, así como elaborar undel valor del contrato.Al respecto, recuerda que Sánchez Mato pudo acudir a la intervención general, que dependía entonces de su área y que es el órgano que ejerce la función deNo obstante, poco después, en marzo de 2017 y en base a esos informes interpusieron ante la Fiscalía contra el convenio para celebrar el Open de Tenis en base a que hay unque no está justificado."Los querellados pese a la capacidad de decisión sobre los contratos, como responsables de Madrid Destino, y pese a sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Madrid, no se plantearon la posibilidad dedel mismo, esta posibilidad fue analizada en el informe de la asesoría jurídica de marzo de 2016", recalca el auto.En consecuencia, los querellados decidieron presentar la denuncia a la Fiscalía con los informes elaborados por los despachos de abogados elegidos por ellos para redactar la misma y que "no realizaban un análisis completo de los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los responsables del Ayuntamiento".Por tanto, ve que los hechos denunciados sone inicia el trámite de procedimiento abreviado.