Unas 55.000 personas se manifiestan por la recuperación del Mar Menor en Cartagena

Publicada el 30/10/2019 a las 21:29 Actualizada el 30/10/2019 a las 21:44

El #MarMenor agoniza. Hoy miles de personas salen a la calle en Cartagena para lanzar una llamada de auxilio y exigir responsabilidades. Nuestro compromiso está con su regeneración. Urge actuar, trabajar juntos para convertirlo en ejemplo de prosperidad sostenible. #SOSMarMenor pic.twitter.com/fqWojrSueD — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 30, 2019

Unas, según fuentes de la Policía Nacional, han recorrido este miércoles las calles de Cartagena para reclamar a las autoridades estatales, regionales y locales la, informa Europa Press.Convocados por la Federación de Asociaciones de Cartagena y Comarca , la marcha ha partido de laun poco después de las 18.00 horas y ha recorrido esa calle, ha bordeado la Plaza de España, ha pasado por el Paseo de Alfonso XIII hasta llegar a la Asamblea Regional donde se ha leído unEn ese manifiesto, leído por la novelista, piden que todos los que no sean "competentes para salvar el Mar Menor, den un paso atrás y dejen".Consideran que esta "va a conseguir que se ponga ya en marcha, sin dilaciones ni excusas, las medidas que. Marcará un antes y un después".El manifiesto señala que "con el compromiso y la firme voluntad de todos lograremos que las generaciones venideras. El pequeño paraíso que siempre fue y no la vergonzante pesadumbre deen que se ha convertido".Finalmente, pide que "que estas consignas que gritáis sigan resonando, que no se silencie el grito:".A pesar de que los convocantes no querían ligar esta protesta con, en la manifestación han participanConcretamente, se han sumado varios consejeros del, como Antonio Luengo y Manuel Villegas; además de políticos de Cs, como la vicepresidenta del Gobierno, Isabel Franco; el secretario regional del PSOE, Diego Conesa y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. También han acudido representantes de Unidas Podemos, como Juan Carlos Monedero, y de Más País, su candidato regional Óscar Urralburu, entre otros.El presidente del Gobierno en funciones,, ha trasladado el compromiso del Ejecutivo con la recuperación del Mar Menor. "El Mar Menor agoniza. Hoy miles de personas salen a la calle en Cartagena para lanzar una llamada de auxilio y exigir responsabilidades. Nuestro compromiso está con su regeneración., trabajar juntos para convertirlo en un ejemplo de prosperidad sostenible", ha escrito en su cuenta personal de Twitter, en un mensaje que ha acompañado con la etiqueta SOSMarMenor.