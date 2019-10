Casado: “No podemos tener un Gobierno al que le tiemblen las piernas con los violentos en Cataluña”

Publicada el 31/10/2019 a las 11:10 Actualizada el 31/10/2019 a las 11:55

Campaña para desmovilizar a la izquierda

El líder del PP, Pablo Casado, arrancó este jueves con un desayuno informativo en el Casino de Madrid organizado por el diario Abc presentando los ejes de su programa para el 10N. Una de sus principales propuestas es la de unpara Cataluña. Una estrategia con las que los conservadores pretenden recuperar la presencia del Estado en esta comunidad autónoma.El líder del PP insistió con más contundencia en la idea de que el Gobierno no está actuando bien a la hora de hacer frente a la situación en Cataluña. "No podemos tener un Gobierno al que le tiemblen las piernas con los violentos en Cataluña", advirtió aFrente a las acusaciones de deslealtad al PP que parten de las filas socialistas, Casado contraatacó asegurando que la verdadera deslealtad está en no dar los pasosSegún Casado su plan para Cataluña, que estará recogido en un "libro blanco" que están elaborando los conservadores de Cataluña, pretende recuperar "afectos y concordias" después de la "deriva" independentista que se ha producido con el procés.Dentro de ese plan está, según aseguró, su intención de visitar una vez a la semana Cataluña si llega a la Presidencia del Gobierno de España. Cada vez lo hará, dijo, con un ministro de su Ejecutivo.Preguntado sobre si Rajoy se equivocó en algo en su estrategia en Cataluña, Casado aseguró que no puede decir que su antecesor se equivocase. Pero mantuvo que el PP fue "demasiado responsable"que sólo se pueda aplicar el 155 para convocar elecciones", dijo. También recordó que, en el Senado, el Partido Socialista "impuso al PP" que no se pudiera aplicar ni a los Mossos, ni en Educación, ni en TV3.También tuvo críticas para el presidente de la Generalitat, Quim Torra: "La persona que alienta la rebelión y la insurrección está al mando de una fuerza armada de 16.000 efectivos”, dijo Casado. No pasa inadvertido que eldescartó el delito de rebelión.Más País, el partido de, enfila la recta final hacia el 10N con una denuncia ante la Junta Electoral Central por una supuesta campaña contra PSOE y Podemos en su nombre tras la que, según informa eldiario.es, podría estar un colaborador de un asesor electoral del PP de Casado.Sobre este asunto, Pablo Casado, aseguró que se trata de la "primera noticia" que tiene al respecto. "Ójala todo el mundo salga a votar. Yo quiero participación y que España vote un rotundo 'no'dijo."No hay mejor defensa que un buen ataque", dijo recordando que la Junta Electoral ha expedientado a Pedro Sánchez por usar la Moncloa con fines partidistas. Este jueves fue la segunda vez en las últimas semanas que Casado acusa al presidente del Gobierno en funciones de acudir "dopado" a las elecciones.