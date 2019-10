El TC anula la admisión a trámite en el Parlament de la moción del 9N por vulnerar los derechos parlamentarios del PSC

Publicada el 31/10/2019 a las 13:32 Actualizada el 31/10/2019 a las 13:33

"Conflictividad" entre grupo mayoritarios y minoritarios

Modificación del "caon de enjuiciamiento"

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC)por parte de la Mesa del Parlament de la moción de la CUP que pedía que la Cámara se reafirmase en la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 suspendida por el propio tribunal al considerar que se han vulnerado los derechos parlamentarios del PSC Los socialistas catalanes plantearon un recurso de amparo a principios de julio 2018, en el que pedían al TC que declarase lade la Mesa adoptado unos días antes tras rechazar la petición de reconsideración de los socialistas sobre la aceptación a trámite de la moción. Dicho acuerdo permitió que la iniciativa llegara al pleno del Parlament.El tribunal de garantías ha dictado una sentencia un año después en la que concluye que, efectivamente, se ha lesionado el denominado ius in officium que ostentan los parlamentarios para poder, así como la función de representación política de la ciudadanía.Según explica la resolución, las cámaras legislativas pueden controlar el contenido material de las iniciativas parlamentas, pero tienen lade las propuestas cuya "inconstitucionalidad sea palmaria y evidente", como es el caso de la moción en cuestión.La Moción 5/XII sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada el 5 de julio de 2018, y cuyos apartados 1, 2 y 3 fueron anulados en diciembre del año pasado, reitera los objetivos de la Resolución 1/XI, sobre el inicio del proceso de creación de un estado catalán, que ya fuePara los magistrados del TC, que reconocen el "carácter dinámico de la jurisdicción" y que "circunstancias nuevas" podrían justificar un cambio de criterio en el tribunal, la Mesa del Parlament ha tramitado dicha iniciativa parlamentaria a sabiendas de que existe una resolución previa de este tribunal quepor tratarse de una mera reiteración de una cosa juzgada y anulada.Por ello, entienden que la decisión de la Mesa constituye un "manifiesto incumplimiento de su deber de respetar lo resuelto" por el TC, lo que deriva en la, que representan una minoría parlamentaria.Asimismo, en la resolución, el TC apunta que laentre los socialistas catalanes y "los grupos parlamentarios que integran la mayoría parlamentaria" lleva presente en el Parlament desde las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, "cuyos resultados son interpretados por quienes ostentan la mayoría de escaños en la Cámara como un mandato democrático" dirigido a conseguir que "Cataluña sea un estado independiente"."Ello abre un proceso cuyas consecuencias políticas y jurídicas alcanzan el, dividiendo y polarizando las posiciones políticas en el Parlament", afirma.La sentencia cuenta con unde la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, que cree que la sentencia dictada "no identifica adecuadamente el problema constitucional que ha de resolverse". Según explica, el proceso versa sobre la función de las mesas de las cámaras de calificación y admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias y no sobre la"Para resolver la queja planteada eraque la iniciativa hubiera surgido de un grupo integrante de la mayoría parlamentaria o por uno que forma parte de la minoría", afirma Roca, que considera que se ha modificado elestablecido en supuestos similares.En este sentido, destaca que laque tendría que haberse aplicado en este recurso de amparo es la recogida en otras sentencias en los que se estimaron los recursos del PSC contra los acuerdos de la Mesa del Parlament que admitieron a trámite la solicitud de comparecencia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont para valorar los resultados del referéndum ilegal del día 1 de octubre; las propuestas de resolución denominadas Declaración de los representantes de Cataluña y Proceso constituyente; o la tramitación por el procedimiento de urgencia la proposición de ley para investir al expresidente de forma "telemática".Dicha doctrina señala que la Mesa del Parlament está obligada a inadmitir a trámite una iniciativa en los casos de incumplimiento manifiesto de lo resuelto por este Tribunal y que sea consciente de que al tramitarla puede estar incumpliendo suLa Magistrada también discrepa de la argumentación de la sentencia en el sentido de que puede permitir a las mesas de las cámaras, carentes de cobertura constitucional y totalmente ajenas a la naturaleza y condición de dichos órganos.