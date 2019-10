El Gobierno de Ayuso niega respuesta a diez preguntas del PSOE sobre Avalmadrid

Publicada el 31/10/2019 a las 16:14 Actualizada el 31/10/2019 a las 18:09

El Gobierno de laha negado respuesta a diez preguntas delde la Asamblea de Madrid . Todas tienen en común que versaban sobre Avalmadrid, la entidad semipública constituida para apoyar a pymes y autónomos de la región y que ahora está en el punto de mira por el supuesto trato de favor a la empresa MC Infortécnica –a la que dio en 2011 un préstamo de 400.000 eusos– y a sus socios, entre los que estaban los padres de, presidenta de la Comunidad de Madrid. Un préstamo que quedó sin pagar.Todas las respuestas a la diputadason prácticamente calcadas. Llevan fecha del pasadoocupan un párrafo y el Gobierno regional señala que "de acuerdo con el tenor literal del artículo 18.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid [...] los diputados tendrán derecho a solicitar del Consejo de Gobierno los datos, informes o documentos que obren en poder de este como consecuencia de actuaciones administrativas realizadas por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid". Y, en base a ello,Se escuda, pues, en que el Ejecutivoporque son ajenos a actuaciones de la Comunidad de Madrid.Según ha informado, aceptó la donación de dos inmuebles propiedad de sus padres con los que evitó el embargo de de los acreedores. Enajenar patrimonio para no pagar deudas es un delito de alzamiento de bienes y los tribunales califican como cooperador necesario a quien recibe el bien si conoce el propósito de la transmisión.sobre esta entidad semipública y las fuerzas la izquierda pretenden que la presidenta regional sea una de las comparecientes.Entre la información demandada, y de la que el Ejecutivo regional no ha informado, está la "relación de los 167 avales otorgados entre 2008 y 2016 por la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) Avalmadrid, objeto de inspección del Banco de España entre el último trimestre de 2016 y principios de 2017". O "la relación de los avales otorgados entre 2008 y 2016 por la SGR Avalmadrid, objeto de inspección delentre los últimos trimestres de 2016 y principios del 2017, clasificados en el informe decomo 'Otras de las demandas de los socialistas de la Asamblea de Madrid exigía losque han finalizado en procedimiento de subasta. O el "listado de expedientes en ejecución hipotecaria iniciados a instancias de Avalmadrid desde el 1 de enero de 2007 a 1 de enero de 2019".No es esta la primera vez que el Ejecutivo regional niega información sobre Avalmadrid. El pasado agosto, este diario informaba de una respuesta parlamentaria por escrito a Sánchez Acera en la que el Gobierno madrileño se negaba a facilitar información sobre este ente escudándose en que "es una sociedad privada que no forma parte del ámbito de la Administración pública de la Comunidad de Madrid,La Comunidad de Madrid es la principal accionista de Avalmadrid"Avalmadrid tiene sus propios órganos de gobierno con autonomía propia para su toma de decisiones, como así queda señalado en la legislación aplicable y sus estatutos sociales.ni ha podido adoptar medidas en relación con el informe de referencia", completaban su respuesta a la diputada socialista desde la madrileña Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional.En este momento, la Mesa de la, controlada por la derecha, encargópara conocer si estaba entre sus competencias la de tramitar iniciativas relacionadas con empresas como Avalmadrid.La respuesta llegó el seis de septiembre concluyeron que la Mesa de la Cámara madrileña no podía denegar preguntas de los diputados sobre Avalmadrid, aunque ello no implicaba que hubiese que a obtener