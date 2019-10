El Gobierno confirma que Sánchez ha ofrecido acoger en Madrid la Cumbre del Clima suspendida en Chile

Publicada el 31/10/2019 a las 17:57 Actualizada el 31/10/2019 a las 18:18

La ONU decidirá "tan pronto como sea posible"

El Gobierno ha confirmado este jueves que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez , ha ofrecido al presidente chileno, Sebastián Piñera, la posibilidad de que, que inicialmente iba a celebrarse en Santiago de Chile entre el 2 y el 13 de diciembre.En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, el Palacio de la Moncloa ha señalado que, tras el anuncio de Piñera dede la 25 Conferenciade las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), Sánchez "le ha trasladado la disposición de España a colaborar en todo lo que se requiera incluido, en su caso,Según ha explicado Moncloa, la presidenta designada de la COP25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt,, que deberá ser analizada por la Mesa de Gobierno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la próxima semana en Bonn (Alemania).Chile asumió la presidencia y organización de la COP25 tras la renuncia de Brasil con la llegada al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Ahora, Sánchez ha trasladado suy entiende la prioridad otorgada por su Ejecutivo a la agenda social nacional". El Gobierno subraya que la acción multilateral en materia de clima es una prioridad en la agenda de Naciones Unidas y de la Unión Europea, que exige el mayor compromiso por parte de todos.Moncloa ha explicado que, "dado el breve plazo del que se dispone, la importancia de garantizar que la COP25 se celebre con normalidad y en coherencia con las prioridades de la política exterior de España", Sánchez "ha querido facilitar un espacio que permita a Chile y a la región Iberoamericana capitalizar suy el inmenso esfuerzo que ha venido realizando desde el inicio de la preparación de la cumbre, hace ahora diez meses".El bureau de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, con sede en Bonn (Alemania)la ciudad a la que se traslada la XXV Cumbre del Clima. Aunque Pedro Sánchez haya ofrecido la ciudad de Madrid para albergar la celebración de la Cumbre "en las mismas fechas", no es la única capital que ha mostrado su disposición a ello, aunque la Presidencia de la COP25, se celebre donde se celebre, seguirá bajo el auspicio de Chile.Según ha explicado Moncloa, la presidenta designada de la COP25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, ha comunicado oficialmente a Naciones Unidas esta propuesta, quede Gobierno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático la próxima semana en Bonn (Alemania).Sin embargo, si no se logra encontrar un atajo, de acuerdo con el reglamento actual de la Convención relativo a la convocatoria de Cumbres se necesita un plazo de 90 días para comunicar a las partes la fecha y a continuación, esperar tres meses para organizar una Conferencia de las Partes, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso internacional. Esto supone que la COP25 de 2019 podría trasladarse, además de ciudad, hasta una nueva fecha, yaEntre los principales escollos que debían solucionarse en la COP25 está el, sobre los mecanismos de desarrollo limpio; la dotación y financiación del Fondo Verde por el Clima y el diálogo sobre la ambición. Precisamente, el cómo elevar la ambición de los compromisos asumidos hasta la fecha, puesto que con la suma actual de esfuerzos no se logrará limitar la temperatura global a final de siglo ni hasta los 2ºC, era uno de los aspectos que peligraban en Santiago de Chile y cuyo aplazamiento a la COP26 se estaba valorando.