Ciudadanos propone sancionar a los políticos que nombren como altos cargos a "sus amiguetes incompetentes"

Publicada el 01/11/2019 a las 18:40 Actualizada el 01/11/2019 a las 18:48

Condenados por corrupción

Ya no plantea eliminar el decreto ley

propone en su programa para las elecciones generales del 10 de noviembre sancionar a aquellos políticos que nombren como altos cargos públicos a sus "", así comoen el futuro. "Lucharemos contra elcastigando a los políticos que enchufan a sus amiguetes incompetentes", dice el programa electoral recogido por Europa Press, que fue aprobado por el Consejo General del partido el lunes pasado y se ha dado a conocer este viernes.Esta es una de las novedades que contiene el documento respecto al que se presentó para las elecciones generales del 28 de abril, ypor "colocar a enchufados" al frente de organismos y empresas públicas.Concretamente, pretende que se puedan imponera "quienes nombren para altos cargos a personas que no resulten idóneas por no reunir la debida formación y experiencia en la materia como exige la ley o no cumplir la normativa sobre incompatibilidades y conflicto de intereses".La formación naranja apuesta por que los directivos públicos de la Administración General del Estado sean "" y que accedan al cargo mediante "unbasado en el mérito y capacidad por un mandato superior a la duración del Gobierno".Dentro del bloque dedicado a la lucha contra la corrupción, se propone también que los condenados por este tipo de delitos "".Además, se mantienen medidas como que esos condenadospor el Gobierno y que los imputados formalmente por delitos relacionados con la corrupción política seanni concurrir a unas elecciones mientras no se resuelva favorablemente su situación judicial.Respecto a la reforma de la Ley Electoral, Ciudadanos insiste en que se debe establecer un, para que "", en alusión a los partidos nacionalistas e independentistas.Pero en este punto añade algo que no figuraba en el anterior programa:, un requisito que se lo pondría aún más difícil a esas fuerzas políticas para obtener representación parlamentaria.Asimismo, Ciudadanos vuelve a defender que lospierdan automáticamente su cargo y no puedan presentarse a procesos electorales ni beneficiarse de recursos o financiación públicos. "Es inadmisible que se destine dinero público a pagar la propaganda separatista y los gastos de (Carles) Puigdemont y del resto de consellers huidos de la Justicia en el extranjero", dice sobre los exgobernantes catalanes.Por otro lado, en el apartado dedicado a la actualización de la Constitución, que en general es muy similar al que se redactó para los comicios de abril, se ha eliminado uno de los puntos: Cs ya no plantea eliminar la figura del real decreto ley. Antes apostaba por suprimirlo "para" y establecer en su lugar que la legislación de extraordinaria y urgente necesidad fuese tramitada por las Cortes Generales en un plazo máximo de 72 horas garantizando el debate parlamentario.Para el nuevo programa electoral también se han reorganizado los contenidos, que antes estaban divididos en catorce bloques y ahora en diez. Además, se han colocado en primer lugar las, y se han situado al final las relativas a la unidad de España y la igualdad de todos los españoles.Por otra parte, el programa para el 10N se ha creado, mientras que las medidas de protección del medio ambiente y contra el cambio climático ya no aparecen por separado, sino dentro del apartado de lucha contra la despoblación.