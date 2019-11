Irene Montero en Cataluña: "No renunciaremos a intentar convenceros de que queremos convivir con vosotros"

Publicada el 02/11/2019 a las 17:02 Actualizada el 02/11/2019 a las 17:59

Sánchez no coge "el toro por los cuernos"

Mirarse en Colau

La portavoz parlamentaria de Podemos Irene Montero , ha señalado este sábado que su formación, y alerta de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , quiere utilizarles comoque le permita recortar en servicios públicos en caso de crisis económica, informa Europa Press."Creo que si un error han cometido los partidos independentistas en Cataluña es no querer reconocer una evidencia, y es que, que quiere respetar lo que decidáis, pero que no renuncia a convenceros de que queremos convivir con vosotras", ha señalado Montero en un acto político en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en el que le han acompañado la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau , el candidato por Barcelona,, y la candidata al Senado,La número dos de Podemos ha incidido en que frente a los que quieren instalar "la amenaza" sobre millones de personas de la aplicación del artículo 155, existe unapara encontrar soluciones a la crisis catalana. Para esto, Montero ha apuntado que hará falta valentía, honestidad y estabilidad política, dado que tanto España como Cataluña son "diversos" y cuentan "con varios sentimientos nacionales". Entonces, ha lamentado que Sánchez no cuente con ninguna de esas características, y hapara la repetición electoral.", ha aseverado, para luego insistir en que, puesto que elpara buscar una solución al conflicto "no se hará en un día", es necesaria estabilidad política y escuchar a la ciudadanía "para intentar llegar a un punto común".A juicio de Montero,, y ha apuntado que más bien al contrario, cambia de posición según le conviene: "Hay mucho votante del PSOE en Cataluña que no sabe que Sánchez se va a encontrar si le vota".Frente a estos cambios, Montero ha reivindicado que Unidas Podemos es el único espacio político que ha mantenido una única posición en Cataluña, y que la ha defendido tanto en Madrid como en Barcelona. "Decimos que de esto no se sale con jueces o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino arremangándose y poniéndose a trabajar, con horas de dialogo", ha apostillado, para luego añadir queTras esto, Montero ha desgranado parte de las medidas programáticas que el partido morado quiere impulsar en caso de que gane las elecciones, como intervenir el mercado del alquiler,, y ha recalcado que los poderes económicos no les quieren en un Consejo de Ministros porque saben que si ellos están ahí, "no les cogerán el teléfono".de España, ha añadido elogiando la gestión de Colau al frente del consistorio. Montero ha recordado que la alcaldesa ha creado ya una empresa pública de energía, ha instaurado el dentista público y ha limitado las casas de apuestas, para luego indicar que a ellos si llegan al Ejecutivo no les temblará tampoco la mano. "Y si alguien tiene alguna duda, que mire a la alcaldesa de Barcelona", ha aseverado.Asimismo,ha elogiado a Montero por acudir a Santa Coloma de Gramenet después del debate a siete de este viernes que terminó tarde y con sus tres hijos: "Esperemos que compense algún día. Ahora mismo no, pero espero que algún día os compense. Como madre te lo digo".