La Junta Electoral avala que Felipe VI presida un acto en Barcelona este lunes

Publicada el 02/11/2019 a las 16:25 Actualizada el 02/11/2019 a las 16:42

JxCat acusa a la Junta Electoral de "tener un discurso parcial" y ser electoralista

La Junta Electoral Provincial (JEP)pese a hacerse durante la campaña electoral del próximo 10 de noviembre. Es una resolución de este sábado recogida por Europa Press y en respuesta a sendas peticiones de JxCat y de ERC -presentadas el jueves y anunciadas por ambos el viernes- para que la Junta impidiera el acto.La JEP alega que es una visita institucional, que la petición de ambas candidaturas de limitar el discurso del rey"por presuponer que no va a guardar los deberes de neutralidad política", y que el jefe del Estado no tiene ninguna adscripción política. Además,, porque el acto "carece de contenido electoral alguno".Ambas candidaturasalegando que se garantice un proceso electoral con "imparcialidad, objetividad, igualdad entre todos los actores y transparencia". Sus peticiones añadían que, si la visita no se posponía, se pidiera a la Casa Real limitar su actuación "a la estricta entrega de los premios a los galardonados, sin que en sus intervenciones puedan hacer valoraciones o consideraciones que puedan atentar contra la obligada imparcialidad que deben mantener".La cabeza de lista de JxCat al Congreso por Barcelona,, ha acusado a la Junta Electoral Provincial de "tener un discurso parcial" y ser electoralista, en declaraciones a los medios este sábado en Girona. "Continuamos considerando que el hecho de que venga el jefe del Estado español durante la campaña electoral quiere ser utilizado precisamente con esa utilidad electoral y partidista", ha defendido Borràs., a quien ha acusado de hacer un discurso de parte el 3 de octubre de 2017, tras la celebración del referéndum del 1-O. También ha criticado que la Junta Electoral "que prohíbe palabras, colores y que coarta la libertad" avale la visita del monarca, y ha destacado que esa es la diferencia entre lo que ellos defienden para Cataluña y lo que defiende el Estado.