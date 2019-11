Casado avisa que Sánchez será "responsable directo" si no garantiza la seguridad del rey y de los catalanes

Publicada el 03/11/2019 a las 16:05 Actualizada el 03/11/2019 a las 16:46

El líder del PP Pablo Casado , ha asegurado este domingo que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez y la princesa de Asturias en su visita a Girona este lunes,y el día de las generales del 10 de noviembre. Tras exigir al Gobierno socialista que actúe ya en Cataluña, ha subrayado quey no son como el PSOE con su "pásalo", en alusión al mensaje que según los conservadores, puso en circulación el Partido Socialista tras los atentados del 11 de marzo de 2004, informa Europa Press.Así se ha pronunciado en un acto ante unas cuatrocientas personas del partido en Torre Espacio en Madrid para poner en valor el proyecto Madrid Nuevo Norte que ha impulsado el PP. En este encuentro han intervenido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida , y la exministra y número dos de Casado en la lista de Madrid, Ana Pastor Aparte de impedir que se quiera "reventar" el acto del rey este lunes en Girona, Casado ha aludido a las informaciones relativas a que los Comités de Defensa de la República (CDR) y Tsunami Democrático ya estánocupando colegios electorales y atemorizando a la sociedad catalana".Casado ha afirmado que debe "garantizar la seguridad y la libertad de los catalanes que quieran votar en la jornada electoral y tener tranquilidad en la jornada de reflexión". "Y por supuesto, mañana en Barcelona", ha proclamado, para añadir que le están "avisando 24 horas antes".En este punto, ha insistido en que Sánchez sería "responsable directo" por varias cuestiones. La primera, porque es presidente en funciones, aunque le hicieran presidente los independentistas y haya sido el "peor" jefe del Ejecutivo de la historia de la democracia. Según ha añadido, es su "obligación" cumplir y hacer cumplir la ley como ha jurado.En segundo lugar, ha recalcado que. A su entender, "ha forzado las elecciones" sabiendo que iba a haber "episodios violentos para ver si sacaba unos cuantos escaños más". "Pensaba que le interesaba que hubiera violencia esos días y, por tanto, él apareciera cuando en las encuestas tenía 150 escaños, como el de la porra, envuelto en la bandera", ha dicho, para añadir que cuando esospor si necesitan su apoyo para la investidura.En tercer lugar, ha señalado que los partidos constitucionalistas le dieron su apoyo al Gobierno para "hacer algo" en Cataluña. "No fue un cheque en blanco para que ganara tiempo, que es lo que ha hecho y se abrazara a nosotros como un boxeador sonado, con ese abrazo del oso pensando que nosotros íbamos a caer en su trampa", ha manifestado.Una vez más, Casado ha indicado que debeen Ayuntamientos y la Diputación de Barcelona;porque hay "mala coordinación" por parte de Interior; y enviar ya un requerimiento al presidente de la Generalitat, Quim Torra , –paso previo al artículo 155 de la Constitución–, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales, máxime cuando "ha anunciado que va a purgar a los Mossos que se han jugado la vida en las calles".Tras criticar quepreparando el debate a cinco que organiza este lunes la Academia de Televisión , le ha emplazado a aprovechar esa cita televisiva para "contestar" por qué no toma esas medidas ante lo que pasa en Cataluña. Según ha dicho, no puede "mirar a otro lado" ante lo que está pasando pero Sánchez "no ha querido" porque "no le ha dejado el PSC.Por todo ello, el presidente del PP ha resaltado que en una democracia como la española. "Como dijo Alfonso Guerra, 'esto no es Burkina Faso ni Yemen'. Ponga orden en Cataluña o lo pondremos nosotros tras el 10 de noviembre", ha exclamado, para preguntar si Torra al final quiere de "verdad" la independencia de Cataluña con la "vía eslovena" que provocó "70 muertos".Casado ha afirmado el Gobierno debe actuar y ha señalado que el PP le está avisando "una semana antes" de que no quiere que haya "ningún problema en Cataluña" antes de votar. "No somos de los de 'pásalo', avisamos una semana antes. No somos como el Partido Socialista", ha aseverado.Según Casado, no pueden seguir con un Gobierno que "de forma ostentosa y soez se está plegando" a lo que le solicitan los nacionalistas. "Esto no se puede aguantar, no puede ser, no hay unas elecciones que merezcan este escarnio", ha resaltado, para recordar unas palabras de José María Múgica de que "unas elecciones no pueden hacer perder el alma". A su juicio, los comicios de la próxima semana son una oportunidad para "cambiar" porqueEn su discurso,presidente del Gobierno y ha recordado que lo han dejado claro estos meses. "Es que no se nos pasó por la cabeza y no se nos pasa por la cabeza. Con Sánchez ni a la vuelta de la esquina", ha afirmado, para recordar el "no es no" que en su día utilizó el propio candidato socialista para no abstenerse con Mariano Rajoy.También ha presumido de tener un equipo con experiencia de gestión y ha señalado que el PP está "preparado" para volver a gobernar. "Volveremos a hacerlo con aquellos que ya han protagonizado las dos etapas más prósperas de la democracia española", ha subrayado.Además, ha dicho que solo su partido está hablando de los problemas y las preocupaciones de los ciudadanos mientras los demás están en la "lucha a garrotazos" y "manipulando la realidad para ofrecer un proyecto partidista". Después de quepara "intentar echar tinta como el calamar" pero ha dicho que "no cuela", máxime cuando es el único candidato que ha sido sancionado por la Junta Electoral Central (JEC) por uso electoralista.El presidente del PP ha abierto su intervención señalando que se había enterado de que él es de los pocos candidatos a la Presidencia que tiene actividad política porque los demás se están preparando el debate. "Yo creo que no, es que hoy hacía mucho viento y Sánchez no ha podido volar ni en jet ni el helicóptero y se ha quedado en Madrid", ha concluido.