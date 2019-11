Acto xenófobo de Vox frente a un centro de menores extranjeros: "El español tiene derecho a caminar con tranquilidad sin ser atracado por una manada de 'menas'"

Publicada el 04/11/2019 a las 17:06 Actualizada el 04/11/2019 a las 18:03

La presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, ha denunciado este lunes frente a la puerta de un centro Mena del barrio de la Macarena de Sevilla la situación de "inseguridad" y los "graves problemas" que genera la presencia de estos menores inmigrantes no acompañados para los vecinos de la zona. Ha alertado de laque hay a nivel nacional y en Andalucía.En declaraciones a los periodistas frente al Centro Mena de la calle Los Polancos de Sevilla, donde ha estado acompañada, entre otros, por el presidente del Grupo de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, Rocío Monasterio ha criticado que haya, cuando está causando un "problema grave" en los barrios.En su opinión, no se puede seguir abriendo centros de menas porque al final lo que. "No puede ser que Andalucía tenga la mitad de los menas de toda España y, como recogen los informes de la Fiscalía, no son fácilmente integrables y estamos teniendo un problema también con los asistentes sociales que trabajan en los centros de menas porque están sufriendo agresiones", ha dicho.Monasterio ha indicado que Vox habla de la "protección del español de a pie que en sus barrios quiere seguridad y libertad" y de la "protección de esas mujeres que nos cuentan que no se atreven a caminar solas por la noche por determinados barrios". "Esto se tiene que controlar y no puede haber todos los años unque cuando cumplen 18 años acaban en nuestros barrios sin ningún tipo de tutela, sin haber sido integrados y sin ninguna posibilidad de futuro, porque como no tienen papeles, tampoco pueden tener acceso a un trabajo y una vivienda", ha señalado. "Esto es cruel y Vox no dejará de hablar de esto aunque los demás políticos quieren que hagamos un pacto de silencio para que no hablemos de esto", ha advertido.Respecto al hecho de que desde Adelante Andalucía se haya denunciado que Vox, con este acto frente a un centro de menas, Monasterio ha indicado que Vox habla de "la protección de los vecinos de nuestros barrios, de las mujeres que no se atreven a caminar por algunos barrios solas y de los mayores, que en ocasiones han sido atracados"."Nosotros venimos a hablar del español de a pie, que tiene derecho a caminar con tranquilidad por sus barrios sin tener miedo a ser atracado o asaltado por, ha recalcado Monasterio, para quien todos los políticos deberían estar centrados en "garantizar las condiciones mínimas de libertad y de seguridad de todos los barrios de España".Ha señalado que han decidido convocar delante de un centro de menas porque se trata de hablar de menores inmigrantes ilegales no acompañados, y ha añadido que no se puede estar alentando la inmigración ilegal, sino que hay que hacer unPor su parte, la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Sevilla, Reyes Romero, ha manifestado que han estado en el barrio de la Macarena en muchas ocasiones apoyando a los vecinos, porque hay unapara los vecinos de la zona, que han reclamado que sean dispersados por la capital o la provincia. Ha indicado que sabe "de primera mano" que estos centros están generando "problemas con muchas niñas que están siendo acosadas en la zona".Antes de que llegara Monasterio, el diputado autonómico de Adelante Andalucía Nacho Molina se acercó al lugar de la convocatoria para comprobar, según ha declarado a los periodistas, que realmente Vox había convocado a los medios de comunicación frente a un centro de menas, lo que es una. Ha recordado que reclamaron en la mañana de este lunes a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, que intentara que no se produjera esta convocatoria frente a un centro de menas, porque se está haciendo un "uso electoralista" de los menores.ha indicado Molina, quien ha apuntado que no sabe si Monasterio estará dispuesta a hablar de los "planos que firmó cuando no era arquitecta" o Francisco Serrano va a hablar de los "dos millones y medio de euros que faltan de las ayudas que recibió una empresa de la que fue administrado único". "Seguramente no hablarán de eso, sino de la inmigración, con un discurso simple para buscar votos, jugando con el interés de menores que no tienen nada que ver y a los que tenemos que atender", ha dicho.Por su parte, Borja Romero, el presidente de la asociación de vecinos de la barriada de El Rocío y portavoz de la plataforma vecinal Macarena para todas, ha defendido que este barrio es rico y diverso y siempre se ha caracterizado por la tolerancia y el respeto y. Ha indicado que no tienen constancia de ni un solo caso de denuncia de vecinos que se hayan podido sentir amenazados por la presencia de menas.En un comunicado de la plataforma Macarena para Todas se ha criticado el, al convocar un "acto de campaña" ante un centro de menores no acompañados. "Durante meses, Vox ha llevado a cabo una campaña de odio pública contra esos niños y ahora los utiliza en plena campaña electoral. Nos parece un escándalo y una absoluta bajeza moral usar a unos niños en campaña electoral", ha señalado.El Grupo municipal de Adelante Sevilla ha lamentado que el partido de Santiago Abascalno acompañados y ha llamado a combatir estos "actos de odio".Mientras los dirigentes de Vox han celebrado dicho acto para denunciar la supuesta "inseguridad" y los "graves problemas" ligados a este tipo de instalaciones, –según la Junta de Andalucía el índice de delincuencia de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la administración es de un 0,54 por ciento–, la concejal de Adelante Sandra Heredia ha lamentado que "Monasterio no haya venido a Sevilla a denunciar la pobreza que padecen muchos de los barriosPor eso, ha criticado "la intención de Vox de criminalizar" a menores de edad "cuyo único pecado ha sido llegar a España. "Rocío Monasterio ha venido a Sevilla con la intención de poner una diana en la espalda de los niños y niñas extranjeras que viven en régimen de acogida en el barrio de la Macarena", ha aseverado.A tal efecto, ha recordado que frente a las movilizaciones promovidas por varias asociaciones en contra del citado centro para menores extranjeros, "el pasado mes de julio cientos de vecinos y vecinas de la Macarena dieron un ejemplo de dignidad y" a los menores acogidos en el citado centro de la calle Los Polancos.En ese sentido, ha apelado "a toda la gente de bien que vive en el vecindario para que no calen los". "No podemos permanecer impasibles ante este nuevo acto de odio de Vox, porque si cuando atacan a unos simples niños no hacemos ahora nada, nadie nos defenderá cuando ataquen a otras personas por razón de sus ideas políticas o de su orientación sexual"."Lo que ha sucedido hoy son hechos gravísimos que no podemos tolerar, puesdonde residen varios niños y niñas extranjeras", ha avisado la concejal de Adelante, toda vez que la Asociación de Juristas 17 de Marzo denunció en junio ante la Fiscalía un posible "delito de odio" asociado a la "campaña" promovida por determinadas asociaciones contra el citado centro, con la advertencia de que había sido "señalado el centro donde residirían los menores y difundido su ubicación exacta", un lugar finalmente objeto de "actos vandálicos", según aquella denuncia recogida por Europa Press.