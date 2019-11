Delgado confirma que Justicia investiga el pago con dinero público de la defensa de acusados de 'Gürtel'

Publicada el 04/11/2019 a las 13:54 Actualizada el 04/11/2019 a las 14:05

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha confirmado este lunes que están investigando dentro del Ministerio el, entre ellos Francisco Correa y varias empresas implicadas en la red de corrupción, durante la etapa del conservador Rafael Catalá, que aunque dejó la política todavía es miembro del actual Comité Ejecutivo del PP.En declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la ministra ha explicado que su departamento ha iniciado una investigación sobre este asunto y que, en concreto,al que le faltan datos.Delgado ha confirmado la información publicada por El País, según la cual, con Catalá en el Ministerio, se realizaron"en virtud de la justicia gratuita" a quienes no tenían reconocido ese derecho, como es el caso de, o incluso a quienes lo tenían expresamente denegado.En concreto, el periódico informa de quede acusados como Correa; el exalcalde popular de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en la Gürtel y lo hizo a través de mecanismos de asistencia jurídica gratuita.Y eso que no tenían reconocido legalmente ese derecho porque, según ha apostillado la titular de Justicia, la, sino sólo a fundaciones o asociaciones sin animo de lucro. Pero "no les puedo decir nada más que estamos investigación dentro del Ministerio qué ha ocurrido", ha zanjado.