Jóvenes con discapacidad intelectual opinan sobre las elecciones: "Yo voto lo que quiera yo. No lo que me digan"

Situación en Cataluña

Nerea, Raúl, Manuel, Gabriela y Sofía, cinco, se han reunido paray su participación en las elecciones generales que se celebran este domingo 10 de noviembre. "Nadie nos puede obligar a votar a unos.... No lo que me digan mis padres", afirman.Bajo el lema, este grupo de jóvenes con discapacidad intelectual hansobre las elecciones del próximo 10 de noviembre, valorando el impacto que tiene la política en sus vidas, las principales medidas que piensan adoptar los partidos políticos, así como la valoración de sus líderes, informa Europa Press.Según explica la Fundación Garrigou , estos cinco jóvenes, mayores de edad,a la hora de ejercer el voto. "¡Que mis padres o mi hermano me obliguen a votar al PP o a otro, no!", defienden.Estos chicos y chicas, en edad de votar, defienden lo que consideran su derecho. "Lo más importante es votar porquey no somos unos niños pequeños", afirman en este encuentro, en el que reivindican ser tratados como "adultos" y rechazan la idea de que las personas con síndrome de Down "no pueden votar".En su conversación sobre política, Nerea, Raúl, Manuel, Gabriela y Sofía han expresado su opinión sobre los partidos políticos de ámbito nacional que concurren a los comicios de este domingo, y sobre sus líderes.Ante propuestas como el, una de las chicas cree que el líder del PP,, es "adecuado y súper guapo y apoya a los colegios especiales". "Él sabe que necesitamos un colegio que abra sus puertas y estemos todos unidos y tranquilos", opina, mientras que otro chico se muestra preocupado por que "Vox y Unidos Podemos quieren cerrar" su colegio y "eso no se puede permitir".Respecto a la situación en Cataluña, uno de los chicos afirma que el presidente de Ciudadanos,, "no quiere violencia y la guerra en Cataluña", mientras que otra chica considera que el líder de Más País,, "se puede encargar de vigilar a las personas malas"."Se ha dado un paso muy importante para que las personas con discapacidad intelectual puedan votar, pero igualmente importante es que la sociedad y sus políticos, conozcan su opinión", ha manifestado la vicepresidenta de la Fundación Garrigou,La Fundación Garrigou ha explicado que los profesionales del Centro de Educación Especial María Corredentora trabajan conpara prepararlos en las dos situaciones que se pueden encontrar en el proceso electoral: al ejercer ely cómo desenvolverse si les toca participar en una. Además, se trabaja sobre el, sus programas electorales en versión lectura fácil, y los líderes que los representan.En la elecciones generales del, un colectivo de más de 100.000 personas con discapacidad intelectual pudieron ejercer,, su derecho a voto en España.