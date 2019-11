La Fiscalía pide al Supremo la reapertura de la investigación contra la número uno del PP por Cádiz por el 'caso Gürtel'

Publicada el 04/11/2019 a las 13:33 Actualizada el 04/11/2019 a las 13:54

Declaración de varios testigos

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala II (de lo Penal) quecontra la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, cabeza de lista del PP por Cádiz para las elecciones generales de este domingo, por los contratos que suscribió el Ayuntamiento con laEl Supremo, pese a reconocer que existíanen Jerez de la Frontera, acordó en 2016 archivar la causa contra García Pelayo, a quien investigó después de que el juez de la Audiencia Nacional José De la Mata se inhibiese por su entonces condición de aforada, al entender que ella no tenía por qué saber qué estaba firmando.El Ministerio Público dice ahora, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, que ese sobreseimiento provisional, ya que, tal y como expuso la Sala II entonces, "no hay duda de quelas decisiones documentadas", sino a la "falta de prueba o indicio alguno" sobre la "voluntaria participación" de García Pelayo "en las actividades delictivas".Pues bien, a juicio del fiscal, "se ha producido laque desvirtúan las razones aducidas en su momento para acordar el sobreseimiento y que hacen necesario la reapertura de las diligencias". Estos nuevos indicios han surgido a raíz del juicio celebrado este año en la Audiencia Nacional sobre las actividades de la trama Gürtel en Jerez de la Frontera, en el que la exalcaldesa declaró como testigo.Entre esos elementos, el Ministerio Público cita un escrito presentado en Fiscalía Anticorrupción por la acusada Isabel Jordán, la que fuera, en el que se expone "con detalle la forma en que se habían llevado a cabo las distintas contrataciones" y la "participación en los hechos" de García Pelayo.Jordán relata en su escrito la existencia de una reunión en la sede de las empresas vinculadas a Correa en la que el que fuera, Pablo Crespo, "habría manifestado que iban a participar en la ejecución de tres eventos de Jerez que serían encargados porde la alcaldesa".Crespo, según el relato de Jordán, también habría informado que García Pelayoen compañía de lsidro Cuberos, propietario de la empresa Cuberos Comunicación), y donde se le habría mostrado el proyecto del stand de Fitur "cuando no existía ningún concurso y se estaban acometiendo toda una serie de trabajos diseños, incluidos, sin la existencia del mismo y que alguien tendría que costear".Durante el juicio celebrado en junio de este año en la Audiencia Nacional, Jordán ratificó su escrito y, al menos en lo relativo a la asistencia de la entonces alcaldesa a esas visitas, por el responsable del Grupo Correa en Valencia,y por Mónica Magariños, empleada de las empresas de Gürtel, durante sus declaraciones como testigos, según la Fiscalía.También destaca el Ministerio Público otra testifical, la de Santiago Cordero Guerrero, quien manifestó cómo el empresario Isidro Cuberos le comentó "de todo lo relativo a la organización de Fitur".Por todo ello, el fiscal Juan Carlos Lópezy la citación como testigos de Jordán, 'El Bigotes', Magariños y Cordero.