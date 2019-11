Directo | Sánchez, a PP y Vox: "Representan una derecha cobarde ante una ultraderecha agresiva"

Publicada el 04/11/2019 a las 21:14 Actualizada el 04/11/2019 a las 23:33

info Libre

23.31:

23.28:

23.24:

23:20:

23.17:

23.12:

23.11:

23.07:

23.04:

22.59:

22.53:

22.50:

22.38:

22.34:

22.29:

22.28:

22:24:

22.20:

22:16:

@Albert_Rivera "A los policías les lanzaban trozos de adoquines de nuestras calles de Barcelona mientras Sánchez decía que en Cataluña NO pasaba nada" #ElDebate4N

Los catalanes votarán en pueblos donde la libertad está coaccionada. Necesitan que se garanticen sus derechos. pic.twitter.com/QRxuqnpWKk — Ciudadanos (@CiudadanosCs) November 4, 2019

22:14:

22:12:

22.09:

22.08:

22.06:

22:04.

22.00:

21.27:

21.23:

21.21:

Los cinco candidatos a la Moncloa de los principales partidos —Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Santiago Abascal (Vox)—El escenario será el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo y estará organizado por la Academia de Televisión y moderado por los periodistas Ana Blanco y Vicente Vallés. Lo emitirán RTVE y Atresmedia y estará estructurado en. Además, como siempre, habrá una intervención de apertura y un minuto de oro final. El líder de la formación morada será el encargado de abrir y cerrar el debate.El primer bloque es el dedicado a la Cohesión de España y lo abrirá Pedro Sánchez; seguido de Política Económica, abierto por Pablo Iglesias; Política Social e Igualdad, que abrirá Albert Rivera; Calidad Democrática, Pablo Casado; y Política Internacional, Santiago Abascal. En total se han realizado cuatro sorteos para determinar la posición en el plató, la intervención inicial, la apertura de cada bloque y el minuto de cierre final.Como novedad, en esta ocasión, la formación de ultraderecha Vox tendrá presencia en el debate, al contrario que el partido de Íñigo Errejón, Más País.Sigue enla última hora y todos los detalles del encuentro:Representan una derecha cobarde ante una ultradrerecha agresiva", les dice.y que el "86% de las denuncias" son archivadas, a pesar de que ello no significa que sean falsas., y es el que saca en el debate el feminismo. Sánchez enumera las medidas, a su juicio, antisociales del anterior Ejecutivo del PP. "Tenemos un plan ambicioso para los próximos cuatro años en materia de política social". Afirma que "necesitamos mejorar en paridad, pero tenemos el Gobierno con mayor número de mujeres del mundo".Rivera reivindica el contrato único diciendo que, "con el PP y con el PSOE", 9 de cada 10 contratos son "basura".Último minuto del bloque.sobre las donaciones de Amancio Ortega.Le dice Iglesias a Sánchez que la derecha discute mucho, pero luego se ponen de acuerdo., le dice. Sánchez le contesta: dice que si el Gobierno no contiene a Iglesias, lo rechaza. El presidente en funciones. Anuncia un Ministerio para la Despoblación. "Eso sí, él no habla de la EPA", ataca con sorna Casado., hablando de duplicidades. "Le estaba esperando, con su merchandising habitual", le contesta el líder de Vox. "Estoy muy orgulloso de haber comparecido en sede parlamentaria y haber pedido el cierre de ese ente", le dice Abascal.. Se enzarzan los dos líderes de derecha. "¿A quién, entonces?", le responde el líder de Ciudadanos. Sánchez expone sus principales medidas en materia económica y Abascal dice que el resto ya ha decidido "entre las autonomías y las pensiones". Defiende terminar con "la sanidad universal para los inmigrantes".recuerda Casado, que saca un recorte de prensa de la época. El verdadero "expolio", contesta Iglesias a Abascal, es el rescate no devuelto a los bancos. Y Rivera anuncia la eliminación de un nuevo "impuesto": el "impuesto de la corrupción del bipartidismo", mostrando a cámara el coste de los casos de PP y PSOE."Tenemos que ser rigurosos y saber cuál es el estado de la economía española.", defiende Sánchez, que reivindica la subida del salario mínimo. Anuncia que si gobierna, creará una vicepresidencia económica con Nadia Calviño al frente.Diceque quiere "impugnar el marco general" en cuanto a economía. Habla de los millones de euros de déficit que dejaron en herencia gobiernos de tanto PP y como PSOE., que lleva al "expolio fiscal".Arranca el segundo bloque tras el descanso. Sobre economía. Empieza el líder de Podemos. "Todos los economistas reconocen que hay una desaceleración que se puede convertir en una crisis". Hay que tomar una decisión política, dice Iglesias.Habla de varios artículos de la Constitución y propone vincular las pensiones al IPC o una empresa pública de energía."¿De qué sirve que PP y PSOE se peleen por los datos del paro si no pensamos en las familias?""Un partido como el PP, que lleva 40 años sirviendo en Cataluña, sabe cómo aplicar la ley", dice Casado, que llama a evitar el adoctrinamiento en las aulas, cerrar el Diplocat y acabar con "la violencia en las calles", dice. "En mi tierra hace falta convivencia y altas dosis de respeto", asegura. "Hay que cesar a Torra para recuperar el control de la seguridad pública" y aplicar el 155, defiende el líder de Ciudadanos.Iglesias le contraataca: "Usted no me va a dar ninguna lección de ser español". Propone una mesa de partidos políticos., le dice Iglesias a Sánchez, en referencia a la pregunta de Casado. "Tenemos que dejar atrás complejos frente a esta derecha y apostar por el entendimiento en Cataluña", le dice. Sin embargo, Sánchez critica que Podemos dice que hay presos políticos en España y le afea el pasado de Jaume Asens, candidato de Podemos en la comunidad autónoma.. Casado le responde: "No se equivoque de adversario".El presidente en funciones le responde que se lea los Estatutos de autonomía. "Usted cree en la plurinacionalidad", le responde el líder del PP, un concepto que solo maneja Evo Morales, asegura, "porque necesita al PSC".Iglesias saca a relucir la España vaciada, "un problema territorial de España"., con sentido común y con mano izquierda".. Abascal, por su parte, le recuerda a Sánchez que Zapatero quitó la penalización de los referéndums y que Rivera apoyó a Rajoy, que contestó sin la dureza necesaria ante el procés."Es una crisis de convivencia, no de independencia", dice Sánchez, que propone una nueva asignatura de valores constitucionales, sobre Cataluña.. "No entiendo por qué el presidente no viene a rendir cuentas sobre por qué no pone en marcha la Ley de Seguridad Nacional", le contesta Casado.Arranca Casado recordando el, a su juicio de "Torra, Otegi y Junqueras" al presidente en funciones. "Hoy tenemos un referéndum sobre Pedro Sánchez. Quien no quiera que siga en la Moncloa, la única alternativa de cambio la encarna el Partido Popular", dice."Lo más importante es romper el bloqueo, y se sale votando", aseguraHace una propuesta al resto: si después del 10 de noviembre no se alcanza mayoría absoluta "se deje gobernar a la lista más votada".Le toca a, de Vox. Exige al Gobierno que garantice que las elecciones se celebran en Cataluña "con normalidad". Asegura que todos los partidos comparten "las mismas políticas" migratorias, de género y de "despilfarros fiscales".Turno de. "Los españoles nos piden que más allá de reproches del pasado nos pongamos de acuerdo en lo que nos une". Se compromete en un mes a "poner este país en marcha" si gana las elecciones. También asegura que se compromete al desbloqueo desde la oposición.Arranca el primer bloque con una pregunta sobre el bloqueo político. Habla Iglesias.y que nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos. Recuerda que viene una recesión económica.Arranca el debate., que comenzará a las 22.00 horas.Tal y como estaba programado, los líderes del PSOE, Pedro Sánchez; PP, Pablo Casado; Ciudadanos, Albert Rivera; Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y Vox, Santiago Abascal, han ido llegando de manera escalonada, en orden de menor a mayor representación en el Congreso de los Diputados.Un minuto antes de las 21.00, llegaba, también solo en coche, aunque dentro estará acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, y su jefe de gabinete, Pablo Cano; el jefe de gabinete de Casado, Pablo Hispan; y la directora de Comunicación, María Pelayo.fue el último en llegar a las 21.10 horas acompañado por su jefe de gabinete, Iván Redondo. En el Pabellón de Cristal, el presidente del Gobierno en funciones estará asistido por los secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; de Coordinación Territorial, Santos Cerdán, y de Acción Electoral, Francisco Salazar, además de por la directora de Comunicación del partido, Maritcha Ruiz-Mateos, y del sociólogo Julio Navalpotro.ha sido el primero en llegar a las 20.30 horas. Vestido sin corbata y acompañado por su portavoz parlamentario, Ivan Espinosa de los Monteros y otros miembros de su equipo. En la puerta fue recibido por María Casado, presidenta de la Academia de Televisión.Cinco minutos después, llegaban en taxi el líder de Unidas Podemos,, acompañado de la portavoz del Consejo de Coordinación del partido, Noelia Vera. El partido morado se ha caracterizado por hacer una defensa cerrada del sector del taxi en su enfrentamiento con empresas como Cabify y Uber y ya en los debates previos a los comicios de abril Iglesias tuvo un gesto con ellos acudiendo a los estudios en este medio de transporte.Como ha hecho con el resto de candidatos, Casado ha salido a recibir a Iglesias al exterior del pabellón pero en el caso del líder morado le ha saludado de manera muy afectuosa.A las 20.50 hacía su entrada, que salió solo del interior de un vehículo. Dentro le esperaban el secretario general del partido, José Manuel Villegas, y el de Comunicación, Fernando de Páramo.Los líderes de Vox, Santiago Abascal; Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y Ciudadanos, Albert Rivera, se encuentran ya en el Pabellón de Cristal donde se celebrará el único debate electoral entre los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 10 de noviembre.