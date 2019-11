Manifestantes tratan de bloquear la entrada a los invitados al acto de la Fundación Princesa de Girona

Publicada el 04/11/2019 a las 17:24 Actualizada el 04/11/2019 a las 18:55

Debido a las dificultades en los accesos a causa de las manifestaciones, recomendamos a socios, familiares y acompañantes que no acudan esta tarde al Club. — Real Club de Polo (@RCPoloBarcelona) 4 de noviembre de 2019

Llegada de los reyes

Manifestantes impiden a Josep Bou (PP) entrar en el acto

Miles de manifestantes protestan desde las 16 horas de este lunes contra el rey frente al Palau de Congressos de Cataluña, en Barcelona, donde se entregarán los premios de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) presididos por la Familia Real. Los manifestantes se concentran ante el cordón de los Mossos d'Esquadra en la avenida Diagonal y ante la puerta del Real Club de Polo en la avenida Doctor Marañón.Los manifestantes frente al Palau de Congressos de Cataluña abuchean ytratan de impedir el acceso a algunos invitadosque intentan acceder al edificio, rodeado por un fuerte dispositivo policial. Al principio, han abucheado a las personas que intentaban llegar hasta el recinto desde la avenida Diagonal de Barcelona,, y los agentes desplegados en un cordón han desviado la entrada por otro acceso. Después, las personas que protestan, convocadas por CDR, Arran y otras entidades, han intentado impedir la entrada de los invitados. Los CDR han convocado también una protesta para bloquear el Club de Polo, por donde salen algunos de los invitados, aunque se mantiene la concentración en la avenida Diagonal."Debido a las dificultades en los accesos a causa de las manifestaciones, recomendamos a socios, familiares y acompañantes que no acudan esta tarde al Club", han informado desde la dirección del club en un tuit recogido por Europa Press.Los asistentes gritan consignas comoy "Fuera el Borbón", y llevan carteles con la imagen del rey boca abajo, coronas tachadas y han quemado fotos del monarca. Algunos de los manifestantes han rodeado a periodistas de diferentes medios de comunicación a los que han increpado y coreado consignas como: "Prensa española, manipuladora" y han lanzado agua y bolas de papel.Los reyes, acompañados de sus hijas Leonor y Sofía, han llegado sobre las 18.15 horas al Palau de Congressos de Cataluña. Lo han hecho acompañados del presidente del Senado, Manuel Cruz, la vicepresidenta Carmen Calvo, la delegada del Gobierno central en Cataluña, Teresa Cunillera, el presidente de la FPdGi, Francisco Belil, y la directora general, Mònica Margarit. En el acto de entrega de los Premios FPdGi está previsto que, además del rey, también pronuncie un discurso la princesa Leonor, que intercalará castellano y catalán.Un grupo de manifestantes concentrados contra el rey han impedido al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelonade los Premios de la Fundación Princesa de Girona (FPdGI) en el Palau de Congressos de Cataluña.Bou ha explicado a los medios que estaba invitado al acto como concejal de Barcelona y que los manifestantes le han escupido, dado patadas e insultado: ". Eso se llama cualquier cosa menos una acción democrática".El concejal popular ha explicado que, por consejo de la Guardia Urbana, y ha lamentado que le hayan llamado "cobarde" los manifestantes, que le han rodeado en algún momento. "Soy un hombre que ha nacido en Vic, que es catalán de la cabeza a los pies, que se me insulte y se me llame mal catalán, que voy en contra de Cataluña, es una fatalidad", ha valorado a los medios. "Son 30 años de adoctrinamiento y ahora estamos sufriendo todo ello", ha dicho Bou mientras algunos manifestantes seguían increpándole y llamándole a él nacionalista y mentiroso.