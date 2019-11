Anna Caballé, premio Nacional de Historia 2019 por 'Concepción Arenal, la caminante y su sombra'

Publicada el 05/11/2019 a las 13:38 Actualizada el 05/11/2019 a las 13:56

Anna Caballé ha sido galardonada con elpor su obra Concepción Arenal, la caminante y su sombra, concedido por el Ministerio de Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.Según informa el ministerio, el jurado ha elegido esta obra "por: novedad historiográfica y metodológica, pluralidad de fuentes y un planteamiento científico y riguroso del estudio biográfico sobre un personaje todavía no suficientemente conocido pero importante en la historia de España".Ana María Caballé Masforroll (Hospitalet de Llobregat, 1954) esen la Universidad de Barcelona, y autora de más de una docena de obras vinculadas a su especialidad, el análisis de la literatura auto/biográfica y de un centenar de artículos en revistas especializadas y obras colectivas.Entre sus títulos figuran Vida y obra de Paulino Masip (1998); Francisco Umbral. El frío de una vida (2004); La vida escrita por las mujeres (2003, 2004); Una breve historia de la misoginia (2006); Carmen Laforet, una mujer en fuga, en colaboración con Israel Rolón,; El feminismo en España. La larga conquista de un derecho (2013); y Pasé la mañana escribiendo. Poéticas del diarismo español,Ha sidode las universidades Wszechnica Polska (Varsovia), University of Virginia (Estados Unidos) y Pontificia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS, Brasil). También fue editora de la revista Memoria. Revista de Estudios Biográficos entre 1996 y 2007, publicada por el Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona. Actualmente es la