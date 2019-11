CCOO y UGT denunciarán a las empresas que despidan a trabajadores con bajas justificadas y recurrirán la "inhumana" sentencia del TC

Publicada el 05/11/2019 a las 17:09 Actualizada el 05/11/2019 a las 17:36

Vía jurídica contra la sentencia

"Efecto contagio"

Derogar la reforma laboral

Los secretarios generales de CCOO , y de UGT , han advertido este martes de que, y han explicado que prevén recurrir la "inhumana" sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala este supuesto por vías jurídicas españolas cuando se produzca una denuncia por un despido de este tipo, así como a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Europea, aunque el proceso seráal iniciarse de nuevo la vía judicial. También han emplazado a los partidos a que se pronuncien sobre la sentencia antes de las elecciones generales del domingo, según informa Europa Press.Así lo han señalado en una rueda de prensa para valorar la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido por bajas justificadas, que han calificado deal "autorizar la esclavitud del siglo XXI", y ser unaal forzar la recuperación de trabajadores sin estar en plenas condiciones y tratarse de una sentencia que "obedece más a razones ideológicas que jurídicas".El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado que la sentencia "antepone el dinero, la productividad y la marcha económica de la empresa a la salud", y además de autorizar la "esclavitud", es, ya que las bajas por enfermedads por su "papel en la familia", en el que no se ha logrado la igualdad plena."Es una sentencia inhumana y despiadada", ha dicho Álvarez, quien ha insistido en que no se puede anteponer "ningún derecho" frente al relativo a la salud, al tiempo que ha criticado que la sentencia es unaal cuestionar su capacidad de decidir cuándo un trabajador puede o no acudir a su puesto de trabajo."No sé si tienen conocimiento en medicina (los magistrados del TC), pero no les vendría mal consultar antes de tomar decisiones de estas características", ha añadido.De igual forma, ha criticado que "inmediatamente" haya salido la CEOE a "hacer de coro de la sentencia", mostrando "mucha irresponsabilidad", ya que "ni siquiera el principio de quees cierto", puesto que una enfermedad mal curada puede suponer una baja de productividad personal y colectiva."Más allá de la falta de humanidad, que de la CEOE tampoco nos sorprende, la patronal no tienepara hacer este tipo de manifestación"; ha apostillado Álvarez, recordando que en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) se acordó laque determinará las causas.Por ello, Álvarez ha explicado que los sindicatos van a pedir a los comités de empresa y a los delegados de personal que "le digan al TC", al tiempo que Sordo ha avanzado quea las empresas que, recurriendo a esta "artimaña legal", acometan despidos de trabajadores con bajas médicas justificadas.Asimismo, los sindicatos estudiarán en los próximos días la, a la que ya emplazaron en 2013 a incoar actuaciones por inconstitucionalidad contra la reforma laboral, y creen que cabe tambiéno a través de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) o del Comité Económico y Social Europeo."La vía jurisdiccional no se ha agotado porque en instancias españolas y europeas hayporque no se le ha preguntado por ello", ha explicado Sordo, quien ha indicado que en la medid en que se vuelvan a producir casos, se instará a las autoridades españolas y europeas a tomar actuaciones para establecer la inconstitucionalidad de la norma y no dar lugar a interpretaciones, consiguiendo lay el artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores El líder de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado que se trata de unay de uno de los factores y artículos más denunciados desde hace años por los sindicatos cuando denunciaron la reforma laboral, que ha generado una "comprensible y justificada alarma social".Sordo ha recordado que la modificación del artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que permite despedir objetivamente trabajadores con bajas médicas justificadas, ha supuesto yay actuaciones sindicales en el ámbito internacional.Además, ha denunciado que unos de los problemas en materia de salud que se dan en España es el, ya que numerosas dolencias y enfermedades con causa de origen profesional legalmente se registran como, como las relativas al amianto.Por ello, cree que junto a este perjuicio, hay otros motivos para reclamar la inconstitucionalidad del artículo, al ser tambiénde los trabajadores si se tiene en cuenta que "los trabajadores de barrios pobres tienen más enfermedades".También ha avisado de que la sentencia puede tener unque haga que los empresarios despidan a los trabajadores por estar enfermos y presentar bajas "perfectamente justificadas", algo que cree queA cinco días de las elecciones generales, Álvarez ha reiterado el compromiso de los sindicatos con la derogación de las reformas laborales comopara la recuperación económica, la dignidad en el trabajo y la mejora de la vida de los ciudadanos."Depende de qué mayorías haya será posible o mucho más difícil, o incluso imposible, derogar la reforma laboral", pero "creo que nuestra fuerza nos va a permitir que efectivamente la reforma laboral se vaya a derogar y repartir la riqueza", ha aseverado.A su vez, Sordo ha emplazado al conjunto de partidos a quesobre el artículo de la reforma laboral que ha dado origen a la sentencia del TC y se comprometan con su derogación, ya que estáy empeora la calidad de los empleos.