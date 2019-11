Consulta los datos de las últimas encuestas: en qué coinciden y en qué discrepan

Publicada el 04/11/2019 a las 18:06 04/11/2019 a las 18:06

Esquerra sigue muy fuerte

[El gráfico superior permite comparar, pulsando la pestaña superior izquierda, las proyecciones de intención de voto de las principales empresas de demoscopia que han publicado encuestas en las últimas horas]Sólo dos encuestas aseguran que, si se hubiesen celebrado ahora las elecciones, el PSOEmejoraría sus resultados de abril: la de GI Internacional para Diario 16 y la de SW Demoscopia para. Otros dos estudios ( IMOP para El Confidencial y Sigma Dos para El Mundo) plantean horquillas tan amplias que sirven para cualquier escenario. El resto, en cambio, anticipan(en la actualidad tienen 123).En el caso detodas las empresas especializadas en estudios preelectorales coinciden en anticipar. Otra cosa es su alcance: algunas plantean escenarios en los que los de Pablo Iglesias pierden hasta 14 escaños (un tercio del actual grupo parlamentario) pero la mayoría sitúan la caída entre dos y diez diputados.El posible retroceso del PSOE y la, a tenor de las encuestas, caída segura de Unidas Podemos no se compensa con la irrupción dela nueva formación liderada por Íñigo Errejón. La encuesta más favorable para los intereses del exdirigente de UP le atribuye seis diputados; la menos halagüeña,que ya tenía Compromís, con quienes se presentan en coalición en la Comunitat Valenciana.Es muy difícil saber con precisión cómo quedará el bloque de izquierdas, entre otras cosas porque los mejores resultados de un partido pueden corresponderse con los peores de otro. En todo caso, las últimas encuestas publicadas anticipan queni siquiera para sacar adelante una investidura, a menos que una parte de la derecha o del nacionalismo decida abstenerse. La sobra de una tercera repetición electoral sobrevuela las elecciones del domingo.En el bloque de la derecha hayel PP sube, pero no tiene fácil acercarse al centenar de diputados con el que soñaba hace apenas unos días, Vox tiene a tiro de piedra convertirse en tercera fuerza parlamentaria apenas seis meses después de su llegada al Congreso de los Diputados y Ciudadanos se asoma a una derrota histórica, cuando hace medio año llegó a disputar el liderazgo de la derecha al mismísimo Partido Popular. En todo caso, de cumplirse estas previsiones y como sucede con la izquierda, no sumarán para gobernar.La encuesta más favorable para eles la de NC Report para La Razón, que le atribuye entre 99 y 107 diputados, seguida muy de cerca por la de Sociométrica para El Español. Ninguna de las otras empresas que se atreven a prever el reparto de escaños se acerca a esas cifras: todas se mueven por debajo del centenar de escaños. Con todo, las que más moderan el crecimiento de los de Pablo Casado hablan deuna cifra todavía alejada de los peores registros de Mariano Rajoy pero mucho mejor que la que el PP obtuvo el 28 de abril (66).se mueve, según la mayoría de los estudios, en intenciones de voto que le van a permitir incrementar su grupo parlamentario actual (24 escaños)Algunas empresas de opinión pública creen que está a las puertas de obtener 50 diputados (IMOP, GAD3 o Ipsos). Las proyecciones más modestas son igualmentey se mueven en cifras por encima de los 35 asientos.Sobretambién hay cierto consenso en las últimas encuestas publicadas. Nadie cree, a partir de las respuestas de los entrevistados, que Albert Rivera vaya a tener a partir del 10N más de 31 diputados (un 46% menos que en la actualidad). Los resultados de la inmensa mayoría de las empresas apuntan en realidad a una cifra sensiblemente peor:(el peor pronóstico se lo da GESOP para El Periódico: solo 13 diputados en la banda baja de la horquilla).La ausencia de mayoría en ambos bloques devolverá todo el protagonismo al capítulo de otras formaciones, entre las que seguirá destacando, a la luz de todas las encuestas,Está, como hace seis meses, en torno a los 15 diputados, aunque algunos estudios creen que puede perder uno o dos y otros que está en situación de ampliar esa cifra hasta sumar 16 asientos en el Congreso., que en abril sumó siete escaños, tiene peores expectativas (la excepción es el estudio de 40dB para El País, que le atribuye ocho asientos). Es verdad que algunas encuestas creen que puede repetir resultados pero la mayoría de ellas hablan de un retroceso de entre uno y tres escaños. Es la horquilla que casi todos atribuyen a la, la gran novedad en las circunscripciones catalanas. Los anticapitalistas lograrán entre un diputado (según los pronósticos más modestos, entre los que está el de SW Demoscopia para) y los cinco que calcula para ellos, en la banda alta de la horquilla, GESOP para El Periódico.En el caso delhay práctica unanimidad en asegurar que repetirán los seis escaños de abril, aunque no falta quien cree que los nacionalistas vascos pueden mejorar ese registro y apuntar el séptimo diputado. El resultado detambién parece incierto: hay quien cree que puede perder uno de los cuatro asientos que logró el 28A pero no falta quien les atribuye una mejora de hasta dos escaños ( Sondaxe para La Voz de Galicia).Todo apunta, según la mayoría de los sondeos, a quevolverán al Congreso, aunque el reparto de los últimos escaños será quien decida si con uno —como le sucedió a los regionalistas cántabros en abril— o con dos —como lograron las otras dos formaciones—.Los últimos escaños son la clave yde cada partido. La división electoral de España en 52 circunscripciones complica el trabajo de las empresas encuestadoras, sobre todo en las circunscripciones medianas y pequeñas, donde es difícil hacer pronósticos acertados con pocas entrevistas: ahí es donde la incertidumbre es mayor.Se entiende mejor si repasamos ocurrido en abril. En aquella ocasión, hace sólo seis meses, los últimos escaños de al menos 19 provincias se decidieron por un puñado de votos. Y la aritmética electoral hizo que cayeran sobre todo del lado del PSOE y de Ciudadanos, que acabaron repartiéndose la mayoría de ellos.estuvo muy cerca de ampliar de 24 a 31 diputados su renta de diputados. Este domingo puede suceder justo lo contrario.