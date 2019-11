Directo | Las reacciones al debate electoral

Publicada el 05/11/2019 a las 09:04 Actualizada el 05/11/2019 a las 10:03

Voldria agrair l’esforç que estan fent PSOE, PP, VOX i C’s en el Debat d’Antena 3 de plantejar, una darrere l’altra, propostes constructives i responsables per a Catalunya. És un no parar. No aconsegueixo distingir uns dels altres. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) November 4, 2019

Sigue enlas reacciones al debate a cinco celebrado la noche de este lunes:Así ha visto lael debate entre los principales líderes políticos: El País: "Sánchez busca el centro en un debate sin salidas al bloqueo"; El Mundo: "Sánchez finge dureza pero no reniega de los independentistas"; La Vanguardia: "Sánchez mantiene la distancia con UP mientras la derecha se enzarza entre sí"; Abc: ". Ningún candidato logra sobresalir en un duelo televisivo de todos contra todos, de bajo nivel, con un Sánchez incapaz de responder si volverá a pactar con el separatismo, y que augura otra legislatura sin acuerdo para sacar a España de la inestabilidad"; El Periódico: "Sánchez endurece el tono con el independentismo"; El Correo: "Unvisibiliza la dificultad de romper el actual bloqueo político"; La Razón: "Bloqueados. Sánchez no descarta pactar con los independentistas y evita desvelar su estrategia pese a la insistencia de Casado, Rivera e Iglesias".Susana Díaz ve afrente a la "peleíta" de Casado y Rivera con Abascal como "árbitro". La secretaria general del PSOE de Andalucía siguió el debate junto a militantes desde la sede del partido en Almería capital; en declaraciones al término de la noche, señaló que "este debate lo gana España con un candidato como Pedro Sánchez que pone el interés de todo el país y del conjunto de España por delante de cualquier otro".Durante el debate electoral de este lunes, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado sobre los cinco candidatos de los principales partidos a las elecciones generales: "No consigo diferenciar los unos de los otros". Desde la ironía, Torra ha agradecido el esfuerzo de PSOE, PP, Vox y Cs "por plantear, una detrás de otra, propuestas constructivas y responsables para Cataluña".