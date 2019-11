Juristas advierten de que quienes impidan ejercer el derecho a voto el 10-N podría llegar a incurrir en un delito de rebelión si hay violencia generalizada

Publicada el 05/11/2019 a las 17:37 Actualizada el 05/11/2019 a las 18:28

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) prevé penaspara quienes perjudiquen el libre ejercicio de sus derechos a los votantes llamados a las urnas, si bien juristas consultados por Europa Press consideran que, de producirse de forma generalizada en los centros de de votación, este tipo de actuaciones podrían superar las previsiones del delito electoral yEsta previsión podría aplicarse, según las mismas fuentes, en el caso de que grupos organizados en Cataluña, como pueden ser los Comités de Defensa de la República (CDR) o plataformas como Tsunami Democratic lleven a cabodel próximo domingo.Precisamente la libre celebración de elecciones para cargos publicos es una de las finalidades de la rebelión —regulada en el artículo 472.3 del Código Penal — por lo que de producirseen la jornada de elecciones generales del próximo lunes, y si esta es generalizada en los colegios de Cataluña, estaríamos hablando de mucho más que un delito electoral. En el caso de violencia suficiente, los hechos encajarían en lasegún apuntan los juristas consultados.Sobre si estos posibles delitos serían atribuibles a todos aquellos que participaran en las acciones o sólo a sus organizadores, las mismas fuentes apuntan a que, puesto que el Código Penal castiga a jefes y promotores, pero también a "responsables intermedios y simples partícipes", si bien con. Para estos últimos se contemplande entre 5 y 10 años, y si es sedición de entre 4 y 8 años.Hablar sólo de delito electoral en un contexto como el que puede plantearse el domingo "es una", según fuentes consultadas, pues el Código Penal contempla específicamente este tipo de conducta. Si no gustan, estos tipos penales deberían "derogarse", añaden.Por el momento, sin embargo, las protestas convocadas, pues lo que existe es el, jornada de reflexión antes de las elecciones, de una "jornada de desobediencia a la Junta Electoral" y ha llamado a llenar las plazas de Cataluña de las 16.00 a las 22.00 horas en una. El problema llegaría en el caso de que estas protestas se extiendan al domingo y afecten a la actividad en los colegios electorales.Otros expertos consideran sin embargo quesobre este asunto de forma previa, ya que todo dependerá de si las protestas tienen lugar y de la gravedad de los mismas.Así, advierten que el delito electoral viene regulado en los artículos 146 y 147 de la LOREG, y, uno de ellos previsto para aquellos que "impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos del procedimiento electoral".La sanción, que iría desde una multa a penas de cárcel dependiendo de la gravedad de lo que ocurra, también podría aplicarse a quienes "para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto".Un supuesto, según las fuentes consultadas, podría ser calificado de muy grave y conllevar lasde las previstas en la ley.El artículo 146 también prevé sanciones para quienes "por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a" la abstención", aunque este no parece ser el caso planteado por las protestas convocadas para este fin de semana.En el caso de queusen de sus competencias para algunos de los fines señalados en este artículo, además de prisión y multa pueden serde uno a tres años, sigue el artículo de la LOREG.Por otra parte, el delito dese regula en el artículo 147 de la LOREG, y en él se establece que quienes "perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales, seráno la multa de seis a veinticuatro meses".