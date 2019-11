El colectivo Chilenos en Madrid y la Fundación de Baltasar Garzón reivindican la dignidad de las protestas de Chile

Publicada el 06/11/2019 a las 18:28 Actualizada el 06/11/2019 a las 22:30

El estallido era cuestión de tiempo

Abstención en las últimas elecciones y la posibilidad de un 'impeachment'

Violación de Derechos Humanos y blanqueamiento del presidente Piñera

El colectivo Chilenos en Madrid, junto a la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), organizó este miércoles por la tarde un, la abogada chilena Tamara Martínez, el secretario ejecutivo de análisis del PSOE-M y chileno Carlos Morales, la documentalista hispano-chilena Cecilia Barriga y el periodista chileno Andrés Bautista. Además, el acto ha contado con la participación de la compañía de ballet chilena Embrujo, la cual ha rendido un homenaje al país latinoamericano con un extracto de su montaje Lota, las mujeres del carbón, dedicado a las mujeres trabajadoras de Chile.El evento comenzó con un comunicado del colectivo chileno en el que, brevemente, expusieron el escenario que ha dado lugar a las tres semanas semanas de manifestaciones multitudinarias en las que el pueblo chileno ha exigido lo que consideran "justo". Según ellos, en un primer momento,dieron lugar a la creación de "un autentico levantamiento popular y transversal que ya no tiene miedo a protestar". Y por ello, señalan, ahora miles de chilenos salen a la calle para exigir al presidente Sebastián Piñera y a su Gobierno, entre muchas otras cosas,. También condenaron que el presidente Piñera haya respondido a las manifestaciones con armas, con la declaración del estado de emergencia y el toque de queda, lo que para ellos significa que el mandatario "ha roto con la democracia".Después se procedió a la lectura en voz alta de los nombres de las 23 personas muertas a manos de la Policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de las protestas. Daniela Carrasco, José Arancibia, Agustín Coro, Andrés Ponce, Mariana Díaz y Alex Nuñez son solo algunos de los fallecidos. Asimismo, se mencionó a las 160 personas con heridas oculares, los casi 4.500 detenidos, en su mayoría de forma ilegal, aseguran, y las más de 20 denuncias por violaciones sexuales.Antes de comenzar el análisis de la situación con los invitados, el colectivo recordó que el abuso no viene de ahora sino que llevan 30 años sufriendo un modelo socioeconómico, el neoliberalismo,. Un sistena que todavía prevalece gracias a la Constitución de 1980 y que requiere de cambios estructurales para responder a las demandas de los chilenos.Y, por último, afearon a la comunidad internacional el hecho de que lleve años maquillando la realidad social de Chile.Los invitados compartieron con los asistentes su opinión respecto a la situación de Chile y todos ellos coincidieron en que era inevitable que sucediera."", aseguró Carlos Morales.Baltasar Garzón lo describió como una "olla a presión", la consecuencia de una acumulación de agravios que han rebasado un vaso lleno hace tiempo. Señaló que a día de hoy,Según el jurista, no se están analizando las causas: "Hablan de los 30 años de democracia pero no de los déficits, de lo que realmente hay que hablar”. Junto a la exención de responsabilidad por parte del presidente Piñera, es lo que hace imposible encontrar las soluciones a los problemas reales de la sociedad, considera Garzón: entre ellos, la desigualdad y la discriminación existentes en el país sudamericano.Por su parte, la documentalista Cecilia Barriga señaló que la revuelta no habría sido posible sin. Según Barriga, "los estudiantes y las mujeres han sido claves a la hora de traer nuevos discursos a la política y para denunciar la separación muy seria y muy grave en la sociedad".Ante la pregunta de uno de los asistentes sobre el por qué del alto nivel de abstención en las ultimas elecciones a pesar del malestar general, el secretario ejecutivo de Análisis del PSOE-M Carlos Morales manifestó que" y que lo que esta pasando en Chile, pasa también en España y en todo el mundo: "Estamos viviendo una crisis de representatividad"Desde el punto de vista de Andrés Bautista en relación a este asunto,, alentado por el pensamiento recurrente de "¿para qué voy a votar si al final es más de lo mismo?". Pero las cosas han cambiado, afirmó: se ha producido un "despertar", la nueva forma de hacer política es "vinculante" y abarca a jóvenes, adultos y mayores. "Ahora, la juventud entiende el poder que tiene el voto, esa cohesión social que genera la organización cívica", concluyó.Para Baltasar Garzón, lo que demuestra esa escasa participación es que "”. Y añadió: "". No obstante, según el jurista, lo que ocurre ahora es que la sociedad ha visto cercenados una serie de derechos y por eso han estallado: el por qué no han ido a votar y lo que está sucediendo no son hechos equiparables, considera.En cuanto a quitar a Piñera del poder mediante un juicio político o impeachment, "", respondió Garzón, pues al tratarse de un presidente en funciones. Sin embargo, continuó el jurista, sí que se han iniciado acciones que quizás no lleguen a una decisión final pero sí pueden dar lugar a que se inicie el proceso:Garzón también señaló que existe una diferencia entre lo que se vivió durante los años de la dictadura y la situación actual: "Ahora tenemos ejemplos de jueces que exigen responsabilidades, las instituciones en parte no están participando en las barbaridades y abusos que se están viviendo estos días".Por último, aseguró que los que están en el poder saben que es "el momento de la acción y de la resolución" y es justo por eso que lo están dilatando.Los casos de violación de derechos humanos y violencia sexual han hecho saltar las alarmas a nivel nacional e internacional y ha supuesto para muchas personas una vuelta a la época de la dictadura militar. Según Cecilia Barriga, frente a esta situación. Se han presentado denuncias con nombre y apellido—en paralelo a la labor que esta llevando a cabo el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile—, se está trabajando a nivel de redes de apoyo e incluso se han producido acciones políticas. Aunque no es suficiente: "", no dudó en denunciar la documentalista.La abogada Tamara Martínez felicitó al movimiento feminista, especialmente importante en este país desde tiempos de la dictadura. Al mismo tiempo, denunció los problemas a los que se enfrentan las mujeres a la hora de independizarse y su dependencia de los hombres que, según ella, dan pie a que ", lo que tiene como consecuencia que las mujeres no se atrevan a denunciar, por miedo y por vergüenza. Para Tamara Martínez, en imprescindible ", como en cualquier sociedad desarrollada".En referencia al mencionado Instituto Nacional de Derechos Humanos, Baltasar Garzón se dirigió a, director de la organización, para recordarle que debe llevar a cabo la investigación sobre las violaciones de Derechos Humanos con total imparcialidad:. Según el jurista, la actuación de Sergio Mico “está apoyando indirectamente la impunidad”.En cuanto a la decisión del presidente Piñera de no celebrar en Santiago la cumbre del clima –COP25– ni la Copa Libertadores por las posibles protestas que se pudieran producir, Baltasar Garzón recalcó que esa no es la solución a los problemas y se ha mostrado contrario a que. Asimismo, se ha dirigido al Gobierno español n funciones para reprocharle que, al asumir la celebración de la cumbre en Madrid, "".