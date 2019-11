Autoridades policiales de Reino Unido rechazan tramitar la orden de detención contra Ponsatí por "desproporcionada"

Publicada el 06/11/2019 a las 16:40 Actualizada el 06/11/2019 a las 16:41

Lo "volverán a evaluar" si hay más información

Ponsatí no comparecerá mañana ante la justicia escocesa

Las autoridades de Reino UnidoPablo Llarena sobre la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí que la peticióncon arreglo a su legislación, por lo que no le darán trámite, según un documento recibido por la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea) dependiente del Ministerio del Interior, al que ha tenido acceso Europa Press.Llarena, que instruye la causa por el procés, emitió este martestras descartar el de malversación a la luz de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según la cual, la cesión de espacios para la celebración del referéndum ilegal que se le imputa a ella no entraría en ese tipo delictivo."La orden de detención europea ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia. Han determinado que", contestan ahora las autoridades británicas al Ministerio del Interior español mediante ese sistema de cooperación policial entre países.De este modo, las autoridades de Reino Unido indican a España que la orden de detención europea "no ha sido certificada por el Servicio Nacional SIRENE del Reino Unido y, por el momento "".Emplazan no obstante a España aque tenga en su poder. En ese caso, volverán a "evaluar la decisión de no certificar esta orden de detención europea".Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el problema reside en que la sedición en la legislación de Reino Unido es una cuestión de orden público y no un delito contra el Estado, como se entiende en España,Otras fuentes señalan que no obstante, además de a las autoridades policiales o del Ministerio del Interior de Reino Unido,, a la que además se ha enviado este miércoles la orden europea de entrega traducida al Inglés.Por ahora, apuntan estas fuentes, la respuesta sólo se refiere al sistema Sirene de cooperación policial entre países, por lo que habrá que esperar a que se pronuncie el sistema judicial escocés.Precisamente, Ponsatí, pero su defensa este miércoles ha dicho que pospondrá la entrega.En un comunicado, su abogado Aamer Anwar ha asegurado que este miércoles por la mañana les llegó la euroorden de arresto traducida y que las autoridades del Reino UnidoAnwar ha considerado que la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena contiene "contradicciones" y que