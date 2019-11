El Gobierno asegura que Reino Unido califica de "error" la expresión 'desproporcionada' en la respuesta a la solicitud de extradición de Ponsatí

Publicada el 06/11/2019 a las 20:57 Actualizada el 06/11/2019 a las 22:39

Una respuesta "poco entendible"

El Gobierno ha asegurado a última hora de este miércoles que la orden de detención europea dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatíde las autoridades británicas.A través de una nota a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo ha explicado que la calificación de "desproporcionada" con la que las autoridades británicas se han referido a la orden de extradicióna la hora de trasladar la información a las autoridades españolas que ya ha sido comunicado a la Embajada española.Las autoridades de Reino Unido han contestado este miércoles a la orden de detención europea sobre Ponsatí queSegún han explicado desde Moncloa, las autoridades policiales británicas, que la reciben a través del llamado sistema SIRENE, llevan a cabo un control formal de admisión, encomendado a la National Crime Agency, antes de ordenar la detención y remitir la solicitud de entrega a las autoridades judiciales británicas.En este caso concreto, según las mismas fuentes, SIRENE ha transmitido a las autoridades policiales españolas que es necesario aportar información complementaria en relación con la euroorden emitida para cursar la detención y entrega de Ponsati pero, al hacerlo,", expresión que en ningún momento había empleado la National Crime Agency.En este sentido, han apuntado quey que se están realizando las gestiones pertinentes para concretar y facilitar la información que sea precisa "por medio de los procedimientos de cooperación judicial y policial previstos". Además, el Gobierno español ha recordado que la solicitud de ejecución de una orden de detención y entrega europea es un proceso de carácter eminentemente judicial.El Gobierno, además, ha distribuido el documento en el que las autoridades británicas se disculpan: "". La comunicación está firmada por el sistema SIRENE.Llarena, que instruye la causa por el procés emitió este martes, fugada a Escocia, por un delito de sedición tras descartar el de malversación a la luz de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según la cual, la cesión de espacios para la celebración del referéndum ilegal que se le imputa a ella no entraría en ese tipo delictivo.La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que resultade la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí y ha asegurado que el Ejecutivo intenta aclarar la "confusión". Además, ha negado la existencia de un "incendio" o "malestar" en la Fiscalía por las palabras de Pedro Sánchez en la que sugería que el Ministerio Público seguirá sus directrices respecto a "traer de vuelta" a Carles Puigdemont, y ha afirmado que "han sido los propios fiscales los que han colaborado con el juez Llarena, a impulsos del Gobierno, para que las euroórdenes se reactivaran".Antes de participar en un mitin de su partido en Bilbao, en declaraciones a los medios informativos, Calvo se ha referido a la orden de detención europea dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí, que las autoridades de Reino Unido, a través de su Agencia Nacional para la Delincuencia (NCA),. "No sabemos quién lo ha hecho, estamos en este momento, justamente, tratando de saber quién y qué", ha respondido al ser preguntada por la postura de Gran Bretaña.Según la vicepresidenta en funciones, ""Y nosotros somos un Gobierno en funciones, pero que hace su trabajo defendiendo a su país, a nuestra justicia y democracia", ha dicho. Calvo ha defendido que España es una "democracia espléndida, dentro de las 20 mejores del mundo" y ha reiterado que "en este momento, existe una cierta confusión sobre ese asunto". Según ha puntualizado, las euroórdenes "se cursan de poder judicial a poder judicial", por lo que "es el poder judicial el que tiene que resolverlas, tanto en Bélgica como en el Reino Unido"."Así que estamos, en este momento, tratando, vía nuestras embajadas, de, dado que las euroórdenes solo se resuelven en la autoridad judicial, y no en otra. Estamos intentando aclarar una situación que tiene confusión, sin duda de ningún tipo", ha dicho.