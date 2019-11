La huelga del alumnado de Medicina en Santiago por una universidad y una sanidad pública de calidad cumple 24 horas con una cacerolada

Publicada el 06/11/2019 a las 18:37 Actualizada el 06/11/2019 a las 18:59

Cacerolada y nuevo encierro

Estudiantes de Medicina de la Universidad de Santiago movilizándose por una educación y una sanidad pública de calidad. Son presente y futuro. ¡Nuestro respeto, apoyo y fuerza! @AsembleaMed #SOSMedicinaUSChttps://t.co/9HVukjJLj1 pic.twitter.com/8ZKrRZHJQ7 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 6, 2019

La huelga de Medicina en Santiago cumple 24 horas. El alumnado ha protagonizado este martes unaque se extendió a través de un encierro, en el que numerosos estudiantes han pasado la noche en los corredores de la facultad para demandar soluciones a los problemas organizativos y de docencia que padece la titulación.Pero el programa de acción no se ha terminado ahí y este miércoles el alumnadoSegún han trasladado a Europa Press portavoces de la Asamblea Aberta de Medicina, los estudiantes están "muy motivados" y de nuevo se ha dado una "ausencia casi total" de gente en las aulas de la facultad compostelana.La primera jornada de huelga estuvo marcada además por una, el decano de Medicina, Julián Álvarez, entre otros, que se extendió hasta pasadas las 01,00 horas y que fue seguida de una asamblea con los estudiantes en la que se trasladaron las conclusiones del encuentro.El decano se ha mostrado abierto a buscar soluciones a los problemas que padece la facultad, que él mismo ha reconocido este martes, y yaal rectorado de la Universidade de Santiago. Según los portavoces del alumnado, el propio rector, Antonio López, se ha mostrado "abierto" a atender algunas de las peticiones del colectivo, sobre todo aquellas relativas al absentismo de parte del profesorado o de "vejaciones" denunciadas por algunos estudiantes . A pesar de ello, "de momento no hay un plan de actuación claro", por lo que los estudiantes continuarán con su campaña de protestas y con el paro en la facultad a la espera de nuevas reuniones, una de ellas a las 13,30 horas de este miércoles con los jefes de departamento, el decanato y representantes del alumnado."Sabemos que muchas de las cosas que nos dijeron no dependen del decanato,", ha explicado esta portavoz, si bien ha valorado que sí han puesto sobre la mesa "plazos de cumplimiento" para algunas de las medidas, tanto de carácter "inmediato" como otras a medio plazo y para "las próximas generaciones", como son aquellas de reestructuración de alguna asignatura y de mejora de la calidad docente.El calendario de acciones continúa, a pesar de ello, y sobre las 12,30 horas se ha convocado unay una cacerolada. Además de la reunión de la permanente y la asamblea prevista para la tarde, los alumnos continuarán con el encierro y volverán a pasar la noche en el inmueble.La asamblea de alumnostanto de federaciones y colectivos de estudiantes de toda España como de líderes políticos y movimientos sociales gallegos. Entre ellos, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias , ha trasladado su "respeto, apoyo y fuerza" a las protestas estudiantiles a través de su perfil de Twitter. "Estudiantes de Medicina de la Universidad de Santiago movilizándose por una educación y una sanidad pública de calidad. Son presente y futuro. ¡Nuestro respeto, apoyo y fuerza!".