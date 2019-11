Unidas Podemos, sobre la investigación del 'caso Serrano': "Es imposible encontrar las diferencias entre Vox y el PP"

Publicada el 06/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 05/11/2019 a las 22:22

Jugar a "encuentra las diferencias" cuando se trata de VOX y del PP es imposible: el juez Serrano obtuvo un préstamo público de 2,48 millones, que jamás devolvió, para una fábrica que nunca terminó. https://t.co/ySax4TITGF — PODEMOS (@ahorapodemos) November 5, 2019

Abascal es un cobarde que acusa a las personas migrantes de dañar nuestra economía, cuando sabe que el verdadero problema son la gente que, como el portavoz de Vox en Andalucía, nos roban millones de euros de dinero público #DebateElectoral #ElDebate4N https://t.co/UQw2pIoDR9 — Izquierda Unida (@iunida) November 4, 2019

Los mismos que quieren terminar con las subvenciones a organizaciones feministas y memorialistas que sí hacen un bien en nuestra tierra, se lo llevan crudo. Son unos farsantes. https://t.co/KgTatG2dkG — Toni Valero (@Toni_Valero) November 5, 2019

¿Alguien puede decirle al sr. de la corbata, portaVOX y diputado en #Andalucia, que faltan 2.500.000 de #Dinero #Publico en la #empresa de la que era #administrador?

Que la #Justicia lo está buscando?⚖️

No debe tener problemas en encontrar la #Fiscalía. Es Juez.#Corrupcion pic.twitter.com/Nl6TkleUzo — Nacho Molina (@jimolinaarroyo) November 5, 2019

Podemos e IU a nivel federal, así como Adelante Andalucía, la marca que aglutina a ambos partidos en la comunidad del sur, se lanzaron este martes contra Vox con motivo de la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía Provincial de Sevilla para averiguar si el presidente del partido ultraderechista en Andalucía, el juez Francisco Serrano, y sus socios cometieron algún delito con la obtención de 2,48 millones de euros públicos mediante un préstamo para una empresa que no ha sido devuelto ni ha servido para construir la fábrica comprometida.Podemos e Izquierda Unida, las fuerzas integrantes de Unidas Podemos, se hicieron eco de la última información desobre el caso Serrano. "Jugar a 'encuentra las diferencias' cuando se trata de Vox y del PP es imposible: el juez Serrano obtuvo un préstamo público de 2,48 millones, que jamás devolvió, para una fábrica que nunca terminó", señaló Podemos en su cuenta de Twitter.En la misma red social, IU afirmó: "Abascal es un cobarde que acusa a las personas migrantes de dañar nuestra economía, cuando sabe que el verdadero problema son la gente que, como el portavoz de Vox en Andalucía, nos roban millones de euros de dinero público".Toni Valero, coordinador andaluz de IU, afirmó que la apertura de esta investigación penal, realizada a raíz de las informaciones desveladas por[ver aquí el dosier del caso], sirve comoporque además ha criticado a las organizaciones feministas y memorialistas . En esta campaña hay que desmontar muchas mentiras.Son los capataces de los fondos buitre. Vienen a apuntalar los privilegios de una minoría", señaló en un acto en Córdoba Valero, que además se lanzó contra Vox a través de su cuenta de Twitter.Inmaculada Nieto, portavoz de Adelante Andalucía, acusó a Serrano de " mentir " a la Administración [concretamente fue al Ministerio de Justicia] para obtener el dinero. El parlamentario de Podemos Nacho Molina, integrado en Adelante Andalucía, también se pronunció a través de las redes sociales.Tanto Adelante Andalucía como los socialistas ya han cargado con anterioridad contra Vox por el caso Serrano. El PSOE no oficializó ninguna postura este martes. Este periódico pidió una reacción tanto a Serrano como a su partido, Vox, y a las dos formaciones que integran el Gobierno andaluz con el apoyo de la formación ultraderechista, PP y Ciudadanos, pero no hubo respuesta. Tras las primeras noticias sobre el caso, Vox fijó así su posición oficial: " A día de hoy no tenemos constancia de una actividad delictiva ".La investigación de la Fiscalía tiene su origen en las noticias que viene publicando, que desvelan que Bio Wood Niebla SL, con un capital inflado por una aportación falsa de maquinaria industrial, recibió una ayuda pública de casi 2,5 millones que no ha devuelto para construir una fábrica que está sin terminar. Hacienda reclama ahora el dinero a Bio Wood Niebla SL, que logró el crédito después de que sus socios –Serrano, a través de su despacho de abogados, y el empresario Enrique Pelegrín– declarasen ante notario ser dueños de una maquinaria industrial que, según lo que ahora ha asegurado el propio juez en un comunicado , en realidad no existía ni cuando la ayuda pública fue solicitada ni cuando fue concedida.Los hechos destapados, que los puso en conocimiento del Ministerio Público. La Fiscalía considera que hay material suficiente para investigar.