Aguado, vicepresidente de Madrid gracias a los votos de Vox, también fue víctima de los lofts ilegales de Monasterio

Publicada el 07/11/2019 a las 09:46 Actualizada el 07/11/2019 a las 11:38

Monasterio se defiende

Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid,de un edificio construido en suelo industrial por el estudio de Rocío Monasterio en el año 2006, según informa El País . El padre de Aguado compró uno de los lofts en 2007 yal arquitecto del estudio de Monasterio que firmó el proyecto, como hicieron el resto de los propietarios.A pesar de haber intentado recabar su versión, El País asegura quea excepción de transmitir, a través de su jefa de prensa, que se trata de un "tema de una comunidad de vecinos que todos se ven afectados, no sólo de un particular". Ciudadanos gobierna en la Comunidad de Madrid con el PP yque garantiza la mayoría parlamentaria.Este ya es elen la etapa laboral de Monasterio previa a su entrada en política y, como en las ocasiones anteriores, también involucra a su marido, el dirigente de Vox, cuya empresa hizo de agencia inmobiliaria en la venta de los inmuebles.De nuevo, el esquema de los casos anteriores se repite en éste: sobre el papel los locales eran para, pero en la práctica eran viviendas, que se vendieron a precios entre 300.000 y 500.000 euros, de acuerdo con la información de El País. Los compradores aseguran que Monasterio les prometióque no llegarían nunca.Este último caso se suma a la información publicada el 1 de noviembre poren la que se revelaba que la inmobiliaria de Espinosa de los Monteros fue condenada por impago en una obra que dirigió Monasterio antes de ser arquitecta. Con el argumento de que no había cumplido correctamente el encargo hecho,dejó sin abonar 12.644 euros a otra empresa a la que había subcontratado en junio de 2008. La sentencia firme de la Audiencia de Madrid calificó de "parcial" el testimonio prestado por Monasterio, "testigo-perito, directora de la obra y esposa del representante legal" de Metaphorela.La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que ellaen Madrid y no viviendas y que no puede responder de que el inquilino lo utilizara para otro uso.Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en referencia la información adelantada por El País. Al respecto, Monasterio ha señalado que las informaciones relativas a estos lofts, pues ella alquiló el local y el inquilino "puede dedicarlo a la actividad que quiera y así lo pone en el contrato"."Yo no entro en la actividad que hace el inquilino, como cuando uno alquila la vivienda. Le gustaría poder controlarlo pero no es así", ha apuntado.La presidenta de Vox Madrid ha indicado también que va a reclamare incluso a interponer una querella si eso no se produce, pues entiende que se han publicado "con intención de calumniar".