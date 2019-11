Publicada el 07/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 06/11/2019 a las 22:37

Gana la monarquía

FICHA TÉCNICA



-Procedimiento: entrevistas telefónicas (50% móviles y 50% fijos) y cuestionario estructurado.

-Muestra realizada: 1.517 entrevistas distribuidas por cuotas de estrato municipal, sexo, edad y equilibraje por provincias.

-Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es de ±2,52% para la muestra total y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

-Ámbito geográfico: España.

-Fechas de campo: las entrevistas se realizaron diariamente desde el 28 de octubre al 2 de noviembre, ambos inclusive.

-Instituto responsable de la investigación: SW Demoscopia.

Los españoles tienen claro que quieren decidir la forma de Estado en un referéndum. Es una de las principales conclusiones de la encuesta de SW Demoscopia para. El 69,4% de los entrevistados es partidario de que se vote para elegir entre monarquía o república. Opinan lo contrario el 30,6%.Por partidos, son los votantes delos que lo tienen más claro. Al 95,9% le gustaría poder decidir en un referéndum. Pegados a ellos están los partidarios de, la formación de Íñigo Errejón. El 93,3% estaría a favor.En cuanto a los votantes del Partido Socialista , el 69,4% dice que le gustaría que se les preguntara en un referéndum.Los electores que simpatizan con el partido deapoyan en un 68,8% que se pueda elegir en una consulta.se ubican los votantes del(46,4%) y los de Vox (44,9).Por edad, los más favorables a un referéndum se ubican en la franja comprendida entre los 18 y los 24 años. Así lo opinan el 80% de los votantes más jóvenes. Por contra, sólo el 42,7% de los encuestados mayores de 75 años quieren decidir sobre la forma de Estado. Es el único grupo de edad donde la mayoría no está a favor del referéndum.Los estudiantes son el grupo en el que: el 79,4% lo apoya. Quienes más divididos están son los pensionistas. Porque el 50% de ellos está a favor y la otra mitad, en contra. Y, por nivel de estudios, las posiciones a favor del referéndum aumentan alas mujeres son más partidarias de decidir que los hombres: el 71,4% frente al 67,4%.Según la misma encuesta, en caso de que ese referéndum fuese posible,frente al 46,2% que se inclinaría por la república.El 94,8% de los votantes deoptaría por el cambio de la forma de Estado, seguidos por los de Más País (84,2%).Mientras, los del PSOE están divididos con ambas opciones prácticamente igualadas.Los más monárquicos sin ningún tipo de duda son los votantes del partido de Pablo Casado: el 93,9% prefiere la monarquía a la república. En el caso de Vox el porcentaje es del 87,2%.Los más jóvenes apostarían de forma significativa por la república. Así lo aseguran el 68,8% de los que tienen entre 18 y 24 años. Para el siguiente tramo de edad, la comprendida entre los 25 y 34 años, la república es la opción preferida del 55,7%. Entre los 45 y los 64 años, ambas opciones cuentan con un apoyo similar, aunque la monarquía está ligeramente por delante. Para encontrar posiciones claramente a favor de la monarquía hay que ir a los encuestados de entre 65 y 74 años (67,3%) y los mayores de 75 (79,6%).A mayor nivel de estudios, crecen los partidarios de un cambio de forma de estado. El 53,7% de los entrevistados con formación universitaria asegura que votaría a favor de una república. Comparten esta opinión el 52% de los que disponen de título de Bachillerato.Por situación laboral, la monarquía es el sistema favorito del 80% de quienes aseguran realizar trabajo doméstico no remunerado, del 75% de los pensionistas y del 66,8% de los pensionistas que anteriormente no han trabajado. La mayor bolsa de encuestados a favor de la república se encuentra entre los estudiantes: el 72,7%, seguidos de los trabajadores por cuenta ajena (52,5%) y los autónomos (52,4%).