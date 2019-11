La Junta Electoral admite que darse de baja del censo para no recibir cartas de los partidos no sirve para nada

Publicada el 07/11/2019 a las 09:35 Actualizada el 07/11/2019 a las 09:36

La Junta Electoral Central (JEC) no ha apreciadoen el envío de propaganda electoral de Vox a los ciudadanos españoles que se dieron de baja del censo para evitar recibir las cartas pidiendo el voto para los comicios del próximo 10 de noviembre.En la resolución publicada este martes, el organismo electoral ha recordado que, pese a que los ciudadanos se opongan al envío de la propaganda, los partidos pueden sortear esa petición gracias a su decisión dey de remitir un mailing genérico a cada vivienda."En estos supuestos las formaciones políticas no utilizan los datos personales de los electores, por lo que no queda afectado elque éstos puedan formular", ha apuntado la JEC como respuesta a la denuncia presentada por el PSOE por posibleinfracción de los artículos 39.3 y 175.3 de la LOREG.En el escrito, la JEC ha señalado que el artículo 175.3 se ciñe a losque deben reunir los envíos de sobres, papeletas y publicidad electoral para que las formaciones políticas que los efectúan perciban las subvenciones por gastos electorales.Además, la JEC ha indicado que Vox se ha escudado en la letra b) del artículo 130 de la LOREG, que ampara el envío de la propaganda electoral por la que ha sido denunciada, puesto que la admite como"De conformidad con cuanto antecede, al no apreciarse infracción en la difusión de sobres deefectuada por la formación política denunciada, no puede prosperar ninguna de las pretensiones planteadas por la formación denunciante", ha asegurado el organismo.