Publicada el 07/11/2019 a las 21:09 Actualizada el 07/11/2019 a las 21:50

info Libre

"Activistas que solamente hablarán mal de nosotros"

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha anunciado este jueves quea determinados medios de comunicación y ha recordado que los actos organizados por la formación liderada por Santiago Abascal son públicos y están financiados con dinero del Estado.En un comunicado, ha calificado de "inaceptable" que Vox hayacomo Público, eldiario.es, La Marea, El Plural, El Español,o la revista Ctxt, así como a periodistas o espacios concretos de El Mundo, La Sexta (El Intermedio) o Cuatro (Todo es mentira).Así, la PDLI ha recordado que en un estado democrático el derecho a la ciudadanía a estar informadacomo garantiza la Constitución y, más aún, en periodo electoral. Asimismo, ha alegado que Vox no tiene capacidad para decidir "discreccionalmente" quien cubre o no sus actos electorales, que son públicos, y ha recordado que el coste de la organización de los mismos se cubre con la financiación que recibe de fondos del Estado. Por todo ello, ha trasladado su "preocupación" porque este veto "no sea un mero hecho aislado, sino que se trate de una táctica para visibilizar una estrategia de confrontación con el periodismo y el papel democrático que desempeña".El pasado 20 de octubre eldiario.es tuvo acceso a comunicaciones internas del partido de Abascal, en la que la jefa de prensa del partido, Rosa Cuervas, da ordenes por escrito a los diputados del Congreso y otros cargos públicos para que eviten el contacto con una lista de medios y periodistas "con los que no debemos hablar nunca". "No son medios de comunicación ni periodistas, sino, porque somos su enemigo", argumenta el mensaje.El mensaje, difundido por un grupo de Whatsapp del partido el pasado 17 de Agosto, confirma que Vox mantiene elcontrarios a su ideología. Diferentes organizaciones como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ya condenaron en diferentes ocasiones esta "práctica antidemocrática".